Hijos del poder: Clemente Cebrián, triunfar haciendo (bien) el ganso

Clemente Cebrián Mosquera (Madrid, 1974) es uno de los cofundadores de El Ganso, una de las firmas de moda más destacadas del panorama nacional. Su historia combina esfuerzo personal, vocación emprendedora y un contexto familiar ligado tanto a los negocios como a las grandes fortunas españolas.

Es hijo de Clemente Cebrián Ara, puntero empresario que posteriormente contrajo matrimonio con María del Pino, heredera de uno de los principales patrimonios de España e hija de Rafael del Pino, fundador de Ferrovial. De este segundo matrimonio nacieron tres hijos, Alberto, Miguel y Ana María, mientras que Clemente y su hermano Álvaro pertenecen al primer enlace de su padre con Victoria Mosquera Pedrosa. Después de diversos trabajos fuera de su sector (el márketing y la publicidad), colaboró en proyectos de análisis de mercado para Telefónica Móviles El punto de inflexión llegó en 2004, cuando junto a su hermano Álvaro decidió fundar El Ganso. Inspirados por un viaje a Inglaterra, vendieron sus coches para reunir capital inicial y, con el respaldo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, abrieron su primera tienda y hoy, la compañía está internacionalizada. En 2012, ganaron el Premio Nacional de Marketing. También es cofundador de Tintoremus, dedicada a la producción sostenible de índigo.