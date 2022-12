Cocina con corazón: El “ingrediente secreto” del gazpacho extremeño de Soraya Arnelas

Por todos es conocida la carrera artística de Soraya Arnelas después de casi dos décadas en el mundo de la música. Cuando escuchamos su nombre, lo asociamos a una mujer empoderada, con una gran personalidad y que se caracteriza por hacer siempre lo que le apetece en cada momento, sin importarle lo que digan o piensen sobre ella.

Es uno de los rostros del panorama musical más queridos, y mucho de ello es debido a su gran actividad en redes sociales, donde comparte prácticamente toda su vida, no solamente la profesional. Su día a día y el crecimiento de sus dos hijas, Manuela y la pequeña Olivia, está al alcance de todos gracias a las fotografías y vídeos que esta publica en la citada red social.

Además de cantar, cabe destacar que otra de sus grandes pasiones, desconocida para muchos, es la cocina. Arnelas ha participado en varios espacios relacionados con la gastronomía, pero son muy pocos los que conocen sus recetas y secretos a la hora de dejar los escenarios de lado para entrar de lleno en los fogones: “Mi receta es muy sencilla, y aunque es muy antigua y va de generación en generación, sigue siendo muy rica y queda increíble”, desliza. ¿De qué plato estamos hablando? Pues, como buena extremeña, no es otro que el gazpacho: “Lo mío es el gazpacho extremeño de toda la vida, pero con un ingrediente secreto que nadie le echa nunca, que es muy de mi tierra y que potencia muchísimo a esta delicia: el poleo”.

La cantante Soraya Arnelas / Foto: Gtres

Un ingrediente que podría sorprender a priori, pero que según la artista potencia notablemente el sabor del tomate y del vinagre, dándole una especial frescura. En primer lugar, se amollece y se escurre el pan para después mezclarlo en un recipiente con los ajos, el pimiento, el poleo, el aceite, la sal y dos yemas de sendos huevos cocidos. Se bate la mezcla hasta que quede una masa muy fina, se echa el agua y se bate otra vez para que quede una crema de color claro. Para finalizar, se pican las cuatro claras y las dos yemas que sobran y se vuelcan en el gazpacho.

Con un tiempo inferior a media hora de preparación, y en todas las estaciones del año, no necesariamente en primavera, todo el que lo desee puede disfrutar de una de las sopas frías más originales de la gastronomía universal: gazpacho extremeño de Soraya Arnelas, el cual comparte con sus dos hijas y con su novio Miguel Ángel, del que está tan enamorada como el primer día: “Miguel Ángel y yo tenemos nuestros más y nuestro menos, como todas las parejas, pero sí que es verdad que nos complementamos bien. Él es un hombre muy tranquilo, mucho más técnico, yo soy un desastre y él me compagina bastante bien, me entiende, cuando me enfusco sabe perfectamente cómo llevarme, como todas las parejas”, asegura.

Y volviendo a la cocina, y más allá del gazpacho, son varias las ocasiones en las que Soraya ha confesado públicamente lo que come y lo que no: “No soy muy de carne, llevo once años sin comerla y el pescado me gusta más. Hago una dieta macrobiótica que empecé hace dos años. Como pescado, huevos, cosa que los vegetarianos no lo hacen, pero mayoritariamente el aporte principal procede de los de hidratos de carbono integrales que, además, ahora parece que están proscritos por la moda las dietas proteinadas y, a mi juicio, es un fallo muy gordo”.