Pilar Rubio o el sueño de ser Victoria Beckham: 180.000 euros por ser imagen de marca

Podríamos decir que Sergio Ramos y Pilar Rubio son los Beckham patrios, y no solo nos remitimos a la estética. Junto a sus cuatro hijos –Sergio, Alejandro, Maximo Adriano y Marco– han formado una de las familias más envidiables del panorama actual futbolístico y fuera de él. Pese a no haber entrado con buen pie en París, donde residen desde hace más de año y medio, parece que el matrimonio consolida ya su residencia en la ciudad del amor tras haber firmado una temporada más en el PSG y así lo anunciaba el futbolista sevillano en sus redes sociales esta misma semana, tras ver frustrado su sueño de disputar el Mundial de Qatar como titular: «Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París». Lo cierto es que Ramos ya ve su futuro futbolístico de reojo y se centra en su faceta empresarial, unos negocios millonarios que van desde el ladrillo al arte contemporáneo o la aviación y a los que poco tiene que envidiar su mujer, Pilar Rubio.

Centrada en el diseño

Siguiendo la estela de la mismísima Victoria Beckham y a caballo entre la capital francesa y Madrid, la «comunicadora con alma de rockera» –como ella misma se define– deja atrás el título de WAG, y demuestra que ella es mucho más que todo esto. Pilar Rubio ya era conocida mucho antes de que se le relacionara con Ramos, por lo que este tedioso «título» que acompaña a muchas de las novias o mujeres de futbolistas, es algo que molesta a la diseñadora. Después de más de catorce años en televisión –se dio a conocer como reportera en el programa «Sé lo que hicisteis», en 2008–, la de Torrejón continúa su andanza en la pequeña pantalla como colaboradora de «El Hormiguero» con una sección semanal desde 2014, un espacio que inspiró a la creación del programa «El Desafío» de Antena3, en el que Rubio es parte del jurado desde el pasado mes de marzo. Recientemente, además, la presentadora se ha puesto al frente de un reto televisivo internacional, «Discovering Canary Islands», un nuevo concurso de aventuras al más puro estilo de «Pekín Express» que se emite en Rakuten TV y en el que ha tenido que demostrar su habilidad con los idiomas.

Hace dos meses, en el programa «La Resistencia» desveló que en su cuenta corriente había 52.000 euros; una cifra que nada tendría que ver con los ingresos de la modelo, ya que tan solo por la labor de ser embajadora o imagen de una marca de moda podría cobrar hasta 180.000. Una faceta que se suma a la televisiva y, por supuesto, a la de diseñadora, en la que Rubio al igual que Victoria Beckham, quiere centrar todas sus fuerzas. Selmark le brindó la oportunidad de mostrar sus diseños de baño al mundo y, ahora, se atreve también con una colección deportiva, que es una firme apuesta por infundir confianza a la mujer y un llamamiento a la importancia de trabajar la fuerza en la salud general. Y es que el deporte es uno de los motores de su vida, muestra de ello son sus dos publicaciones «Mi método para llevar una vida saludable» (2021) y «Embarazada, ¿y ahora qué?» (2016); también a través de su cuenta de Instagram, donde presume de una comunidad de casi 9 millones de seguidores. Así, Pilar se postula como un icono de vida sana, moda y familia. Tres valores que convierten a la madrileña en la Victoria Beckham española.