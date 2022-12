Ágatha Ruiz de la Prada: “Hacer mis memorias ha sido como un psicoanálisis”

Es una de las modistas más conocidas y respetadas del panorama textil patrio, y aunque ha pasado buena parte de su vida expuesta a la opinión pública, muchos detalles sobre su historia todavía son un misterio. Hasta ahora… Ágatha Ruiz de la Prada acaba de publicar sus primeras memorias, «Mi historia», de La esfera de los libros, que describe como un relato «íntimo y provocador». En el libro, que cuenta con la colaboración del periodista Pedro Narváez, «un intérprete de este espíritu combativo y único», ahondará en diferentes episodios de su pasado, destacando la época de la Movida Madrileña, de la que se considera «musa».

«Me crie entre dos mundos: el ‘ancien régime’, donde los señores se retiraban a fumar y mandaban las señoras porque tenían dinero y hacían sus planes, y el rompedor de la España de los ochenta. ¿Hay algo más moderno que pertenecer a un mundo antiguo y engendrar la vanguardia?», señala Ágatha Ruiz de la Prada para introducir “la historia que nunca conté”, cuya segunda edición ya se ha puesto en marcha. Sin embargo, y pese a la valentía que ha mostrado al desnudarse sobre determinados asuntos, la marquesa de Castelldosríus prefiere guardarse para sí todo lo que vivió en su matrimonio con «el innombrable», Pedro J. Ramírez, cuyo nombre solo menciona en una de las 360 páginas.

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, la cantante Alaska, el presentador Boris Izaguirre y el diseñador Lorenzo Caprile, durante la presentación del libro "Mi historia" en el Ateneo de Madrid FOTO: Rodrigo Jimenez EFE

En la presentación de sus memorias, que tuvo lugar el lunes 19 de diciembre en el céntrico Ateneo de Madrid, la diseñadora estuvo arropada por algunos de sus más íntimos y conocidos amigos: la cantante Alaska, el modista Lorenzo Caprile y el escritor Boris Izaguirre, que la han acompañado a lo largo del sinuoso camino que ha sido su vida. La intérprete de «Ni tú ni nadie» se despegó de su habitual atuendo marcado por el negro para apostar por uno de los coloridos vestidos de Ágatha, «un look que, en realidad, es muy pegamoide y con el que también me siento cómoda». Fue precisamente en los inicios de la mítica banda madrileña cuando ella y Ruiz de la Prada se conocieron. «La Movida es el punto de partida de nuestra historia en común. Ágatha llega a Madrid y se produce, en ese momento, la primera criba de esa Movida. No fue por algo generacional porque cada uno teníamos una edad, era por la forma de sentir de unos personajes en una ciudad que no se limitaban a vivir en la norma que nos aplastaba a todos», recordó Alaska.

Estas memorias han supuesto para Ágatha «el psicoanálisis que siempre quise hacer», y aunque al principio fue duro para ella, «ahora estoy contenta y espero meterme en un charco más grande, una docuserie».