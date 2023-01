Karmele Marchante, sobre ‘Sálvame’: “Ahí me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas”

Desde el día de su nacimiento, Karmele Marchante estaba predestinada a sufrir. En un descuido, el bebé cayó de cabeza al suelo. Una infancia mendigando cariños, la muerte prematura de una hermana atropellada, un contacto ficticio con el OPUS, dos matrimonios fallidos, el flirteo con las drogas, su bisexualidad, los escándalos y las burlas en ‘Tómbola’ y ‘Salvame’, la fidelidad al feminismo, la izquierda, la masonería y el independentismo… su vida es un carrusel de sentimientos, que desgrana en su autobiografía, “No me callo” (.Editorial Penguin Random House), un libro trepidante.

“Me caí de cabeza contra el suelo de la camilla donde mi madre estaba dando a luz y estuve tres meses con fuertes dolores en el brazo. Luego, mi infancia fue infeliz, porque tenía que mendigar cariños ajenos, parte de mi familia estaba contra mí por temas de herencia. Mi abuela fue la que me acogió en su casa, hasta que a mis doce años, mi padre me arranca de sus brazos. Era un fascista, un verdadero dictador, y mi madre hacía todo lo que él quería. "

La muerte de su hermanita fue un gran drama…

Desde luego. Un drama muy trágico, ya se había muerto otro hermanito antes, y mis padres se olvidaron de mi y se volcaron en la fe y la religión. Casi fue una liberación. Porque ahí empecé a vivir mi vida.

Me choca que acabara en una residencia del OPUS

Pero fue por casualidad. La fe la tenía mi familia, y yo, con tal de salir de esa situación, aterricé en una residencia del OPUS como podría haberlo hecho en un centro budista. Intentaron captarme para la Obra y no lo consiguieron, yo era demasiado rebelde y no tardaron ni dos años en echarme.

Y se enamora por primera vez

Estaba en Francia perfeccionando el idioma y me enamoré de un chico que se llamaba Charles D’ Argent. Pero mi padre quemaba las cartas que nos mandábamos y se acabó la relación. Mi progenitor era un cabron…

¿Cuándo nace la Karmele combativa?

Nace porque soy una superviviente. Y en mi primer año de universidad me metí de cabeza en las izquierdas, y luego en la contracultura y el feminismo.

Karmele Marchante presenta sus memorias FOTO: Uxío Da Vila

Con Santiago Carrillo tiene una anécdota muy divertida

Me estaba fumando un porro en la puerta del hotel Palace y apareció Carrillo y me preguntó que qué era eso que fumaba. Conteste que eran unos cigarrillos que me hacía yo, y me pidió probarlo. Me dijo: “esto es picadura, como en la guerra”.

Hace un año, Karmele vivió uno de los episodios más tristes de su existencia: “falleció mi pareja víctima de un infarto. Estuvimos juntos tres años y fue un amor muy bonito y maravilloso, destinado a durar mucho más, pero un infarto repentino se lo llevó. Éramos la pareja perfecta, nos queríamos mucho, pero él vivía en su casa y yo en la mía”.

Se ha casado dos veces…

Y los dos matrimonios acabaron en ruptura. Mi primer marido era islandés y lingüista, y se llamaba Lolli, vivimos un año en Paris, después en Islandia, pero allí yo no tenía posibilidades de ejercer mi profesión de periodista. Lolli fue captado por una secta, la bahai, y quiso meterme en ella. Me negué y nos separamos.

El segundo matrimonio fue peor

Un completo fiasco, porque aquel hombre, Diego, se arrimó a mi por dinero, era un vago, un “cantamañanas” que me estafó y me dejó sin un euro. Decía que era economista, cosa incierta, y administró mis finanzas, le di un poder y se lo quedó todo. Afortunadamente, soy una mujer muy fuerte y salgo adelante de los malos momentos con entereza. Mira, el amor pasa y quedan las verdaderas amistades…

¿Que sintió al enterarse de que su novio, uno al que llamaba el judio errante, le ponía los cuernos con otra?

Después de siete años me sentí a morir. Tarde tres años en salir de ese hoyo.

Fue consumidora de cocaina. ¿Ha desterrado esa adición de su vida?

La probé por primera vez en Colombia y me gustó. Pero no fui una adicta, ese tipo de sustancias fueron para mi un concepto de ocio. Y ya no consumo.

Es bisexual

Me di cuenta de que me gustaban las mujeres en un momento en el que todas las amigas nos íbamos a bailar, y me decanté hacia una relación lésbica, y no hay qie rasgarse las vestiduras por descubrir que tus apetencias sexuales pueden ser con hombres y con mujeres.

¿Partidaria del poliamor?

El poliamor es estupendo. Recomiendo que lo prueben. Se disfruta mucho, lo digo por experiencia.

En su etapa de tertuliana de ‘Tómbola’ lo pasó muy mal.

Muy mal, y no solo por mis percances con algunos invitados, como Carmen Sevilla, Pocholo o Al Bano, sino también por la relación con mis propios compañeros de plató. No quiero recordar esa época tan horrible.

¿Sus durísimos enfrentamientos con Jesús Mariñas eran verdaderos o un simple paripé?

Verdaderos, porque Jesús era una persona maltratadora y tóxica.

Pues en ‘Sálvame’ le fue peor…

Ahí me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sadicas y psicopatas…

En ese programa la descubrimos como cantante

Con el tema “Soy un tsunami”, fue muy divertida la experiencia, pero canto fatal.

Ahora incursiona en el mundo de la interpretación

Estoy en el grupo “Las lobbas” y tenemos firmados muchos bolos por España con la,obra teatral “Acción comadres”.

¿Como se define Karmele Marchante?

Feminista, independentista, masona y muy de izquierdas. Pero me he alejado un poco del independentismo, porque se pelean tanto que me tienen harta.