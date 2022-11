Karmele Marchante: “Defiendo el feminismo de Irene Montero pero no apoyo a Rocío Carrasco”

Karmele Marchante ha sacado a la luz sus memorias, ‘Ya no me callo’. Desde este mismo miércoles, el público ya puede disfrutar de la Karmele más sincera. La periodista habla de todo sin tapujos: desde su nefasta etapa en ‘Sálvame’, al apoyo a Irene Montero o su negativa con el discurso de Rocío Carrasco. También opina sobre política, tanto de Isabel Díaz Ayuso como de la situación en Cataluña, y comparte su dura infancia junto a sus padres. Todo esto y mucho más, a continuación.

- Llamar al libro ‘No me callo’ es una pequeña broma en referencia al ‘¡que te calles, Karmele!’ de Mariñas?

No, no tiene nada que ver con ese tema ni con ese sujeto. El título me lo sugirió un íntimo amigo mío que es guionista.

- ¿Ha callado mucho Karmele Marchante?

Pues la verdad es que no y tú lo sabes mejor que nadie. Sabes que yo nunca me callo, y a veces debería (risas). Si alguna vez me he mostrado prudente es para que no me pongan querellas y demandas, que ya me han puesto muchas

- Dices que este libro es inclusivo

Sí, y me encanta que me preguntes por eso. Este libro está escrito con lenguaje exclusivo y no sexista, y todas las palabras que incluyan a la humanidad, que también somos las mujeres, pues yo las pongo. Es romperse la cabeza un poco más y no cuesta tanto meter a las mujeres para no tener que estar tirando siempre del masculino

- El color rosa y morado de este libro ya lleva implícito al feminismo... En este caso, ¿entiendes el feminismo como puede entenderlo la ministra Irene Montero?

Irene Montero es feminista y dice cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Parte de la izquierda siempre está echando piedras sobre ella y la verdad es que ella es una feminista más. Cuando acabe de ser ministra seguirá en el feminismo y yo la voy a defender

Karmele Marchante en el posado de su libro, 'No me callo' FOTO: Uxío da Vila

- Defiendes el feminismo de Irene Montero, que es el mismo que ella defiende de cara a Rocío Carrasco y su primera docuserie... ¿Qué opinas al respecto?

El feminismo de Irene Montero es el feminismo de muchas mujeres, entre ellas yo. Ella ha querido apoyar a Rociíto y me parece estupendo, pero yo a Rocío Carrasco no la apoyo. No la apoyo porque la conozco desde que era pequeñita y sé todos los avatares que ha tenido. Ahora solo está haciendo dinero con el rollo este que se trae

- Irene Montero ha puesto a Rocío Carrasco como ejemplo mediático de lo que es una víctima de violencia de género...

Hay una cosa que es cierta. A raíz de la denuncia pública de Rocío Carrasco, y estadísticamente está demostrado en el 016, que atiende a las mujeres por violencia de género, se han multiplicado las llamadas de las mujeres que han pedido ayuda, y eso es muy positivo. Hay muchas mujeres maltratadas que no se atreven a denunciar a su maltratador.

- Algunos dicen que Irene Montero odia a los hombres

No, por favor. Ni Irene Montero ni ninguna otra mujer. El feminismo no es odiar a los hombres, sino buscar la igualdad.

- ¿Qué te parece Isabel Díaz Ayuso?

Es lo peor que hay en la política. Siento un profundo dolor de que sea mujer y dejarla mal, pero la verdad es que es mala política, mala gestora y está haciendo mucho daño a la sociedad y a la ciudadanía de Madrid. Está loca y no puedo decir otra cosa

- Si digo la palabra ‘Cataluña’, ¿qué me dices?

Pues que la amo. Yo he estado muy activa en la parte independentista pero en estos momentos me tienen desencantada con las peleas que se traen. Soy una persona crítica

- De tu amplia trayectoria profesional, ¿te arrepientes de haber ejercido periodismo rosa?

Sí y lo digo así. Fue uno de los grandes errores de mi vida

- ¿Incluido ‘Tómbola’?

Sí, incluido Tómbola, que es donde yo empecé, hasta que acabo en Telecinco y vuelvo a estar metida en ese rollo. En esta última etapa pegué un portazo, me largué y no quise saber nada de esa gentuza. Ahora lo plasmo en este libro para demostrar que aquello fue nefasto y mi peor etapa sin duda

Karmele Marchante y Rocío Carrasco en 'Tómbola' FOTO: Tómbola

- ¿No hubo nada bueno?

Yo aquello lo hacía por dinero porque mi segundo marido me arruinó. De esa etapa tengo colegas a los que aprecio muchísimo

- ¿Te ha costado verbalizarlo en el libro?

No doy ningún nombre pero se sobrentiende todo. Describo a las personas, y cuando la gente llegue ahí se va a dar cuenta de quienes hablo.

- ¿Te molesta que se te siga vinculando al corazón? Fuiste una de las pioneras

No me importa, si lo consideran así pues me parece bien

- Hablas mucho de tu infancia, ¿qué supuso para ti esa parte de tu vida?

Tuve una infancia muy dura porque mis padres no tenían suficiente dinero porque se marcharon de Cataluña para irse a Toledo. Mi abuela se quedó conmigo doce años, pero mi infancia fue bastante triste. A día de hoy ya he olvidado todo eso

- ¿Qué significa tu abuela para ti?

Fue como una segunda madre para mí y la única persona, porque tenía a toda la familia en contra, que me acogió y me dio cariño. Fue mi referente como mujer, porque además era una gran emprendedora que levantó todos los negocios familiares

Karmele Marchante FOTO: Uxío Da Vila

- ¿Con tus padres no volviste a tener relación?

Tuve una secuencia muy dura con mi padre, y nunca me llevé bien con él. Yo después me marché de casa y empecé a estudiar a la universidad. La relación en verdad nunca se rompió y cuidé de los dos hasta el final de sus días. Con mi madre me pude reconciliar y fue muy bonito, pero con mi padre no.

- Hablas de tu faceta como hija, pero en el caso de tu faceta como madre siempre has tenido claro que no querías serlo

En cinco minutos decidí que no quería tener criaturas, algo consensuado con mi primer marido y yo. Prioricé mi lado profesional y nunca me he arrepentido. Nunca he tenido instinto maternal

- ¿Cómo ha sido tu experiencia en el amor?

He tenido unas buenas y otras malas, y yo en ningún momento estoy en contra de los hombres y no quiero que nadie lo piense. Mi primer marido fue maravilloso y todo iba bien hasta que se metió en una secta, y de ahí vino el divorcio. El segundo marido me arruinó y desde ahí fue todo fatal.

- ¿Y en la actualidad?

Sí, existe un amor, pero dejémoslo ahí