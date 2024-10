Adiós al buen rollo: Escassi bloquea a María José Suárez tras negarse a mentir por él

Álvaro Muñoz Escassi dio la buena nueva este jueves de que había acercado posiciones con María José Suárez. ¡Qué poco dura lo bueno! El jinete se metía de lleno en un proceso judicial tras haber demandado aValeri, la mujer transexual con la que había mantenido relaciones sexuales a espaldas de la modelo. La joven se puso en contacto con ella y le puso en preaviso de lo sucedido, lo que dinamitó su relación de tres años. Él se escuda en que tenían una “relación abierta”, aunque ella no tenía constancia de tal flexibilidad. Así separaron sus caminos, enfrentándose mediáticamente en un culebrón en el que han entrado en juego Hiba Abouk, así como otras mujeres y hombres que aseguran haber compartido juegos de alcoba con él. Pero parecía que todo iba a cambiar después del mensaje cariñoso que le mandó la ex Miss España a su expareja, pero después la conversación no ha ido por buenos derroteros, llegándose a producir un contundente bloqueo para imposibilitar cualquier comunicación futura.

Álvaro Muñoz Escassi en Colombia Instagram

El jinete denunció a Valeri Cuéllar por un supuesto delito de extorsión. Ella a él por un presunto delito de revelación de secretos. Su primer combate en los tribunales se libró este miércoles 23 de octubre, momento clave para el cual Álvaro Muñoz Escassi le pidió ayuda expresamente a su ex. Le solicitaba que testificase en calidad de testigo en el proceso judicial que le enfrenta contra su amante. Ella se ha negado en rotundo y no quiere protagonista de este entuerto, aunque en la práctica así fuese. Así lo mantienen desde ‘Vanitatis’, que aseguran que después de recibir un “no” por respuesta, el jinete se ha cabreado tanto con ella que ha terminado por bloquearla en WhatsApp y cerrando cualquier opción al diálogo.

“Quiero que la gente lo tenga en cuenta. María José y yo terminamos mal, pero me mandó ayer un mensaje muy bonito. Yo sigo con mi verdad, pero los detalles bonitos, son bonitos”, decía Escassi en el plató de ‘TardeAR’ cuando le pidieron desgranar los detalles de su juicio con Valeri. Aprovechó la ocasión para mostrar su felicidad por el gesto que había tenido la modelo con él, capaz de dejar el rencor a un lado para desearle lo mejor en su batalla judicial. “Creo que la verdad da igual, lo bonito es cuando la gente tiene cosas bonitas. Y María José lo ha tenido. María José ha tenido un detalle muy bonito, no encallarnos en ‘me ha hecho esto o lo otro'”, aplaudía la elegancia demostrada por su ex, además de su capacidad para el perdón: “En el primer momento que tú pasas a ser feliz o que personas o aceptas, no le quitas la verdad a nadie”, reconocía. No obstante, todo cambió horas más tarde, cuando quiso proponerle que testificase a su favor en el juicio y recibiendo largas por respuesta.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Al parecer, en el mensaje que le mandó María José Suárez a Álvaro Muñoz Escassi, como así explican en el citado medio, ella no se opone a prestar declaración frente al juez. Eso sí, no está dispuesta a levantar un falso testimonio para apoyarle, pues tan solo lo haría si le permiten contar la verdad de lo sucedido. Algo que quizá no le beneficiase tanto a él. No está dispuesta a ser parte de un engranaje a modo de estrategia de los abogados para ganar el juicio, aunque para ello se tenga que recurrir a estratagemas. Si responde a las preguntas en sede judicial, quiere hacerlo con la libertad de contar su verdad, sin ocultar detalles o matizar realidades. Algo que no ha conquistado a su ex, quien después de insistir se tensó el asunto hasta tal punto, que terminó bloqueándola. El buen rollito entre ambos ha durado menos de un día.