El tirón de orejas de Tamara Falcó a Enrique Iglesias por no acudir a su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya son marido y mujer. La boda se celebró el pasado sábado 8 de julio en el palacio de El Rincón, ante la atónita mirada de 400 invitados que no quisieron perderse el gran día de los novios. Sin embargo, también hubo algunas ausencias, como la de Boris Izaguirre, otrora íntimo de la marquesa de Griñón; o la de Enrique Iglesias, su hermano por parte de madre, que, según desveló Julio Iglesias Jr. en el programa de Antena 3 “Y ahora, Sonsoles”, no viajó a España desde Estados Unidos porque “no le gustan las bodas”.

La revista “¡Hola!” acaba de publicar un extenso reportaje de la boda, ilustrada con varias imágenes de la familia, amigos y demás seres queridos, aunque destaca la novia y el vestido de Carolina Herrera por el que se decantó. Sin embargo, más allá de las fotografías, en la publicación se incluyen declaraciones de Tamara Falcó sobre uno de los días más importantes de su vida, y la aristócrata no se corta a la hora de lanzar un claro reproche a su hermano Enrique Iglesias por faltar a su boda con Íñigo Onieva.

Enrique Iglesias se desnudará en público si España gana el Mundial larazon

Al parecer, el cantante le comunicó a su hermana que no le gustan “los eventos sociales”, pero ella le aclaró que “no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después… Es algo mucho más que un evento social, es un sacramento”, dice en la revista, y añade: “No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles”.

Además, Tamara Falcó vuelve a desatar los rumores de distanciamiento con su hermano Enrique Iglesias al hablar de las “heridas” que cada uno sobrelleva como puede…