Ágatha Ruiz de la Prada, a punto de convertirse en abuela: " Le van a llamar un nombre muy raro

Ágatha Ruiz de la Prada afronta una de los momento más emocionantes de su vida. A punto de convertirse por primera vez en abuela, la diseñadora se encuentra contando los días para el inminente nacimiento de su nieto. Feliz y emocionada por esta nueva etapa que está a punto de empezar, la socialité ha reaparecido públicamente en ARCO y no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto.

Liberada por no haber sido repescada el pasado sábado en "Bailando con las estrellas", Ágatha Ruiz de la Prada está centrada en la llegada del bebé a la familia. "Pues en cualquier momento", ha desvelado sobre el nacimiento del pequeño. Aunque aún desconoce el sexo de su futuro nieto, lo que sí ha dejado claro es que "le van a llamar un nombre muy raro".

Tristán Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada en el rastrillo Nuevo Futuro GTRES

Tristán, el hijo mayor de la diseñadora y Pedro J. Ramírez, está a punto de convertirse en padre junto a su pareja, una prestigiosa científica vasca. El primogénito del exmatrimonio, que siempre se ha mantenido alejado del foco mediático a pesar de haber nacido en una de las familias más conocidas de nuestro país, ha querido vivir su inminente paternidad en la más estricta intimidad, decisión que han respetado sus progenitores y todo su entorno.

Hace unos días, Pedro J. Ramírez fue preguntado sobre el nacimiento de su primer nieto y el periodista no quiso entrar en detalles sobre el asunto. "Es algo que afecta a mi hijo Tristán. Yo creo que él está contento, pero él es una persona muy privada y no está hablando de esto, no voy a ser yo el que lo haga", expresó ante las cámaras. Ahora, solo queda esperar a que a saber el nombre elegido por la pareja y el sexo del bebé.