El deseo de Ágatha Ruiz de la Prada sobre su futuro nieto: "Me gustaría que fuera un niño, pero seguro que viene una niña"

Ágatha Ruiz de la Prada es una de las participantes "Bailando con las estrellas", el nuevo concurso de baile de Telecinco. El próximo sábado 13 de enero arranca la edición y la diseñadora de moda, junto a otros celebrities como Elena Tablada, Miguel Torres o Sheila Casas, competirá semanalmente para alzarse con el trofeo de mejor bailarina del talent show. Según ha desvelado hoy la socialité durante la presentación del programa, está totalmente entregada en este nuevo reto profesional "tan bonito". "Toda la vida he soñado con bailar, pero como no tengo la fuerza de voluntad de hacerlo", ha señalado sobre la oportunidad que le ha brindado Mediaset.

Es innegable que Ágatha Ruiz de la Prada está atravesando por una época muy feliz y no puede estar más emocionada por todo lo que está por llegar. Además de este nuevo proyecto profesional, la diseñadora de moda está ansiosa por el nacimiento de su primer nieto. En los próximos meses, a finales de marzo o principios de abril, la aristócrata se convertirá en abuela y serán uno más en la mediática familia. Tristán Ramírez, su primogénito, será padre junto a su novia, una prestigiosa científica vasca anónima.

Tristán Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada en el rastrillo Nuevo Futuro GTRES

"Me hace mucha ilusión porque a mí me encantan los niños", ha confesado Ágatha sobre el nacimiento de su primer nieto, recordando que "he hecho de todo para los niños" en su firma. Sobre el sexo del bebé, la diseñadora ha desvelado que "me gustaría que fuera un niño, pero seguro que viene una niña".

Además, la aristócrata ha expresado su deseo de tener muchos más nietos, aunque su hija Cósima no está todavía por la labor de convertirse en madre. Aún así, Ágatha Ruiz de la Prada no pierde la fe: "Yo tengo muchas esperanzas de que cuando empiezan a venir bebés a una familia, siempre vienen más".