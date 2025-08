El agridulce verano de Mónica Pont, entre la guerra familiar y si ganas de amor: "La cosa no ha mejorado"

Mónica Pont está pasando su primer verano en España tras su regreso definitivo desde México. Su vuelta estuvo marcada por los desafueros familiares y los ataques públicos que su hermana y su padre han vertido contra ella. La acusan de no haberse preocupado de su madre, enferma desde hace tiempo, y de desentenderse de sus cuidados. Críticas por las que la actriz ha emprendido acciones legales, tornado en agridulces sus vacaciones estivales.

“Bueno, pues la cosa sigue mal, la verdad. No ha mejorado, pero son cosas que solamente uno sabe. Lo que ha pasado ahí y lo que está pasando, y por más que ellas cuenten, siempre hay dos versiones. Yo creo que ya di mi versión en su momento, cuando tuve que darla, y ahí está, y no voy a hablar más de eso”, comentó ante las cámaras de la agencia Europa Press en su última aparición pública en Marbella, donde lució un radiante bronceado y un atrevido vestido blanco.

Quizás por los conflictos familiares o por los fracasos amorosos anteriores, Pont reconoce que no tiene ganas ni necesidad de volver a compartir su vida con un hombre. A excepción del enfrentamiento con su padre y su hermana, está de lo más tranquila en el plano sentimental: “Sabes qué pasa? Que cuando ya llegas a una edad, con el tema de las relaciones te vuelves más ‘piqui piqui’. Ya no te va cualquier cosa, sabes lo que no quieres y lo que quieres también, así que estoy tranquila. Tampoco necesito nada, estoy tan bien sola, pero tan bien…”.

Mónica Pont en Telecinco TardeAR

Disfruta de esa especie de calma que llega tras la tormenta, y ahora está decidida a ocuparse de sus proyectos laborales, de sus seres queridos y de sí misma: “Estoy muy bien, muy tranquila. Ahora sí, ha pasado ya el maremoto y ahora ya empiezo a centrarme en mi trabajo y en cuidarme a mí misma también”.

El padre de Mónica Pont se defiende

En una entrevista publicada el pasado junio en LA RAZÓN, Armando, el padre de Mónica Pont, respondía a las acusaciones de maltrato que su hija le dirigió. Por supuesto, las negaba rotundamente y dejaba ver que la actriz no era estable emocionalmente.

“Nunca le he puesto la mano encima a Mónica; miente cuando dice lo contrario en televisión. Quizá le haya dado algún azote, pero nada más. Y si dice que va a demandarnos —a su madre, a su hermana y a mí— que lo haga, nosotros responderemos como corresponde. Lleva muchos años diciendo que yo la maltrataba y, como le digo, es todo mentira. Son ganas de hacer daño. Jamás la he maltratado”, insistió”.