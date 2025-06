Armando, padre de Mónica Pont: "Jamás he maltratado a mi hija"

El cisma familiar entre Mónica Pont y su padre, Armando Sánchez, vive momentos marcados por las descalificaciones mutuas. No hay posibilidad de reconciliación y Armando asegura:

“Nunca le he puesto la mano encima a Mónica; miente cuando dice lo contrario en televisión. Quizá le haya dado algún azote, pero nada más. Y si dice que va a demandarnos —a su madre, a su hermana y a mí— que lo haga, nosotros responderemos como corresponde. Lleva muchos años diciendo que yo la maltrataba y, como le digo, es todo mentira. Son ganas de hacer daño. Jamás la he maltratado”.

—Ella dice que ustedes solamente quieren su dinero...

—Pero ¡qué tontería es esa! A mí no me hace falta su dinero, gozo de una saneada condición económica. Los que me conocen ya lo saben. Pero Mónica tiene que decir falsedades que vendan y la mantengan en televisión. Y hay periodistas que le siguen la comba.

—¿No cabe una reconciliación?

—No, y mucho me temo que va a seguir diciendo tonterías y arremetiendo contra nosotros. Le aseguro que yo sigo sintiendo cariño hacia ella; al fin y al cabo, es mi hija, pero la situación es tan complicada que el enfrentamiento, desgraciadamente, no cesa. Mire, tengo ochenta y tres años y sufro un glaucoma severo; solamente tengo un diez por ciento de visión, y, además, un linfoma en el bazo y una estenosis... se puede figurar lo que me afecta todo esto. Pero mi hija se olvida de mi estado de salud y se dedica a ganar dinero a mi costa atacándome en los platós de televisión. Es muy triste. No sé hasta dónde quiere llegar...

—Su hija quiere irse de España y regresar a México.

—No creo que la reciban muy bien allí, porque concedió una entrevista en la que se metía con los mexicanos.