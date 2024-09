"Todo se paga", el dardo de Agustín Bravo a Isabel Pantoja por "interferir" en su carrera

La entrevista de Julián Muñoz, emitida tras su fallecimiento, ha desvelado que fue Isabel Pantoja quien se habría interpuesto en la carrera profesional de Agustín Bravo. Algo que ha hecho reaccionar al presentador. "El programa de Agustín Bravo despareció y nunca más volvió a Canal Sur, fíjate lo que contaría que se lo cepilló", revelaba el exalcalde de Marbella en la entrevista, refiriéndose a que la cantante se "vengó" de que Bravo diera información sobre ella y la adopción de su hija, Isa.

"Los rumores intentas siempre ponerlos un poco en cuarentena, siempre me han preguntado muchas veces quién me sacó de ahí, un programa con tanta audiencia nadie desaparece", declaraba Agustín Bravo en el plató de "¡De Viernes!". El presentador recordó cómo entonces le dijero que su programa se terminaba: "Me lo dijo un directivo, no te lo crees. con esa audiencia, pregunté qué había pasado y este señor me dijo: 'Agustín, deja el tema'. Él estaba cumpliendo órdenes de alguien, esa sensación la tuve yo".

"Me dijeron muchas veces que había sido Isabel Pantoja la que pidió su cabeza", destacaba el presentador. "Ahora que lo sabes, ¿qué le dirías a Isabel?", le preguntaba Terelu Campos y este respondía rotundo: "No le diría nada, sencilla y llanamente que todo se paga".

"Yo creo que Julián no está mintiendo 21 días antes de morir, está seguro de que ella me tomó a mí por cabeza de turco", concluía Agustín.