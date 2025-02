Anabel Pantoja y David Rodríguez abandonan Las Palmas con su hija Alma

Anabel Pantoja y David Rodríguez han abandonado Las Palmas de Gran Canaria esta mañana junto a su hija Alma y han puesto rumbo a Córdoba, la ciudad en la que trabaja la pareja de la influencer como fisioterapeuta.

Ha sido el programa "Vamos a ver" el encargado de desvelar el último movimiento de Anabel y David. Según han explicado desde el espacio, que ha tenido acceso a las imágenes en las que aparecía la pareja metiendo las maletas en el coche de un amigo, la influencer se ha molestado por la presencia de las cámaras a esas horas de la mañana. Tras meter sus equipajes en el vehículo, la familia se ha marchado al aeropuerto y han puesto rumbo a Sevilla, ciudad en la que han aterrizado.

Anabel y Merchi en el aeropuerto de Sevilla Gtres

En la ciudad hispalense les esperaba Merchi, la madre de Anabel, que no ha dudado en ir a recoger a la familia al aeropuerto. Allí, la influencer se ha encarado con la Prensa que se agolpaba en la terminal. Muy nerviosa, ha estallado con las cámaras y ha pedido respeto hacia su hija, que cumplirá el 23 de febrero tres meses.

"Perdonad, voy con la niña si no os importa. Buenos días. Por favor, no, no. ¡Vale ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Por favor, voy con la niña. Deja de grabar. Deja de grabar. ¿No vas a dejar de grabar? Déjanos tener una entrada buena, ¿vale? Os he saludado, pero por favor. Me han respetado en Gran Canaria. Respetadme aquí. Voy con la niña, os lo pido de corazón", ha pedido Anabel a los medios.

El motivo del viaje

Según han explicado en "Vamos a ver", Anabel y David han puesto rumbo a Córdoba. "David va a Córdoba a trabajar y a arreglar asuntos legales con la investigación", ha revelado Antonio Rossi en el programa de Telecinco.