Alba Díaz y sus vacaciones del terror en Bali: "Ayer murieron tres personas"

Tras un año repleto de proyectos, coronándose el docureality de “Las Berrocal” como el más importante, Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y José Manuel Díaz “El Cordobés”, se ha tomado un merecido descanso. La influencer está disfrutando de unos días de vacaciones en Asia, concretamente en el exótico y paradisíaco Bali, pero acaba de explicar en sus redes sociales que tanto ella como sus acompañantes sufrieron un tremendo susto que casi amarga su viaje.

La creadora de contenido y su grupo quería viajar entre islas y eligieron el barco como medio de transporte, pero un temporal que ha provocado varias muertes obligó a las empresas organizadoras a cancelar los trayectos, dejando a decenas de pasajeros en tierra.

“Menudo viaje de vuelta a Bali. Nos cancelaron el barco rápido por el mal tiempo (ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger, imaginaos mi cabeza). El puerto estaba en el norte de Lombok, veníamos del sur y tuvimos que volver a bajar (2 horas y 45 minutos) para coger corriendo un ferry lento (de 6 horas) a Bali”, comienza explicando Alba Díaz.

Finalmente pudieron subir a bordo del barco, pero la pesadilla no terminó, sino que acababa de empezar: “Nos montamos, el viaje fue bien, pero al llegar se rompió el motor y se fue la luz por los golpes que daba el ferry contra el muelle debido a las olas. Esto significaba que la compuerta no podía bajarse, así que no podíamos salir. Estuvimos 4 horas esperando a que nos sacaran de allí. Sobre todo me preocupaban los niños y las personas mayores... había gente saltando al mar y otros bajando con escaleras de bambú. Un cuadro, vamos”.

Por fortuna para ella y su grupo, la jornada terminó si más incidentes, aunque tuvieron que ser prácticamente rescatados por la policía local: “Nosotros fuimos listos: nos fuimos a la parte delantera, ayudamos a salir a los niños y logramos salir. Nos sacó la policía, literalmente saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire… Jajaja, me río por no llorar”.

Eso sí, al menos Díaz se queda con un aprendizaje. “La conclusión que saco es que no hay que coger ferrys para ir a Lombok, es más seguro ir en avión”. Además, se muestra orgullosa de haber mantenido la calma pese a la complicada situación, algo clave a la hora de que no fuera a peor: “Fuimos muy positivos y nos ayudó mucho a no agobiarnos en exceso. Cosas peores pasan en el mundo, mucho peores. Aun así, nos llevamos la anécdota a casa…”.