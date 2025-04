Alejandra Rubio cuenta la verdad sobre su relación con Carlo Costanzia: "Hay días que no le soporto"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conforman una de las parejas más mediáticas de nuestro país. Desde que comenzaron su relación a principios de 2024, la colaboradora de televisión y el hijo de Mar Flores acaparan todos los titulares de la crónica social. En menos de un año, ambos han formado una bonita familia y son padres del pequeño Carlo, nacido el 6 de diciembre de 2024. A pesar de su aparente e idílica relación, la hija de Terelu Campos se ha confesado en "Vamos a ver" sobre sus momentos de discusión.

Momentos de discusión

Alejandra Rubio ha querido romper una lanza a favor de Anabel Pantoja y David Rodríguez tras las últimas informaciones sobre ellos. Muy sincera, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que, al igual que todas las parejas, tanto la influencer como el fisio o como ella y Carlo discuten, normalizando esta situación.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de archivo Gtres

"¿Os pensáis que todos los días somos la mejor pareja del mundo? Pues no, tenemos nuestras cosas y discutimos, pero nos queremos. "Hay días que no le soporto y él tampoco me soporta a mí. La vida es mucho más profunda que eso", ha desvelado la hija de Terelu Campos sobre su relación con Carlos, explicando que ella también tiene problemas con Carlo pero que "tenemos un hijo en común y nos queremos". "Está hablando de Anabel, pero también de su relación", ha declarado Joaquín Prat al escuchar a Alejandra Rubio hablar del asunto en primera persona.

Sin planes de boda

La pareja no tiene planes de pasar por el altar de momento. "Ahora mismo no", explicó Alejandra Rubio a finales del mes de marzo sobre si pensaba dar un paso más en su relación con Carlo Costanzia, añadiendo que tiene "muchas cosas en la cabeza, él también y estamos fenomenal. No hace falta ciertas cosas".