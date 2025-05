Mar Flores rompe filas: no habrá encuentro con Terelu Campos

Hay silencios que lo dicen todo. Y Mar Floresha optado precisamente por eso: guardar distancia, marcar límites y proteger su espacio. Según ha podido saber "Diez Minutos", la empresaria ha tomado una decisión firme respecto a Terelu Campos. No habrá encuentro. Ni ahora ni, previsiblemente, en un futuro próximo.

La chispa que encendió la mecha fue una entrevista reciente de Terelu en el programa "¡De viernes!", donde, sin mala intención, hizo varios comentarios sobre Mar. "Está estupendísima. Yo me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella" o "Me mandó un regalo en Navidad", fueron algunas de las frases que no sentaron bien ni a la propia Mar, ni a su hija Alejandra Rubio. Esta última, colaboradora en "Vamos a ver", no dudó en mostrar su incomodidad en directo: "Sabe dónde trabaja y que si habla de esto lo van a poner en portada… Creo que se ha equivocado".

La empresaria opta por el silencio

Mar, por su parte, ha decidido no alimentar el debate. Lejos de buscar protagonismo, ha optado por el silencio y, según fuentes de su entorno citadas por la revista, ha descartado cualquier reencuentro con Terelu, al menos por ahora. La única excepción que podría abrir una puerta sería el bautizo del pequeño Carlo, el hijo de Alejandra, que nació en diciembre del año pasado. Pero hasta entonces, todo indica que la distancia será la norma.

Mar Flores presenta su colaboración con Malne en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Gtres

Mientras tanto, ambas mujeres siguen con sus agendas. Mar ha reaparecido públicamente en Menorca, disfrutando del evento "Hats & Horses", una cita inspirada en la estética de las carreras de Ascot. Una imagen de elegancia, calma y discreción. Terelu, en cambio, ha vuelto a Honduras para cumplir una “misión especial” en "Supervivientes". "Voy con más miedo que la primera vez y espero que me apoyéis", dijo en su última aparición televisiva.

Una en silencio y otra frente a las cámaras. Dos formas distintas de gestionar la exposición mediática. Pero si algo queda claro es que Mar Flores ha trazado una línea y, por el momento, no tiene intención de cruzarla.