Algo pasa en el Instagram de Daniel Sancho: elimina casi todas sus fotos, pero sube 9.000 seguidores

Daniel Sancho está centrado en prepararse para el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. La muerte por desmembramiento del cirujano colombiano, de la que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se ha hecho responsable declarándose autor confeso, ha conmocionado la opinión pública. Pero no será juzgado por los ciudadanos, sino por un juez tailandés, según sus leyes, que está mirando con lupa cada detalle del caso y, por supuesto, también el pasado del protagonista en busca de un patrón o un detalle que le haga decantarse por declararle culpable o no de asesinato premeditado. Este es el objetivo a debatir, pues determinaría si se le condena a pena de muerte o a cadena perpetua, con opciones a regresar a España. Es por eso que se está cuidando al milímetro todo lo que rodea al recluso, empezando por controlar lo que de él se dice en los medios de comunicación para no hacer daño a su imagen pública, así como unos extraños movimientos advertidos en su cuenta personal de Instagram.

Fotografía del instagram del español Daniel Sancho Bronchalo Instagram EFE

Desde que saltase la noticia de la muerte de Edwin Arrieta y la implicación directa de Daniel Sancho, el joven chef de 29 años decidió echar el cierre a su perfil en las redes sociales. Instagram fue la primera en poner el candado, imposibilitando a terceras personas a ver el contenido que el joven compartió antes de sus acciones en territorio tailandés. Blindó su cuenta, rechazó que cualquier persona nueva pudiese ver qué publicaba y así entró a prisión dispuesto a defender que él es inocente en cuanto a la premeditación, como así declaró ante el juez el pasado 13 de noviembre. Pero también ha hecho nuevos cambios en sus plataformas sociales en los últimos días, un movimiento que ha pillado por sorpresa a propios y extraños.

El perfil personal de Daniel Sancho en Instagram ahora tiene menos publicaciones que cuando entró en prisión. De hecho, la eliminación de parte de su contenido ha sido reciente, como así ha podido advertir La Razón. Tan radical ha sido a la hora de apretar el botón de borrar, que han desaparecido de un plumazo todas sus imágenes compartidas a excepción de cuatro instantáneas. Un movimiento de cara al juicio y a dulcificar su imagen pública, que pasa por dejar tan solo fotografías en las que comparte plano con su perro, así como aquellas que tienen su pasión por la cocina como su leitmotiv.

Daniel Sancho Instagram

Por el momento son muchas las incógnitas que rodean a este extraño movimiento en las redes sociales de Daniel Sancho. Él se encuentra incomunicado en la prisión de Koh Samui, a la espera del veredicto del juez, por lo que no tendría acceso a su perfil de Instagram. No se sabe a ciencia cierta quién ha reactivado su cuenta personal, si ha sido él mismo o a través de una persona de su círculo más íntimo. Tampoco por qué ha aprovechado el momento para acrecentar el listado de seguidores que pueden ver esas cuatro fotografías que han resultado ilesas de la criba, pues ha permitido que más de 9.000 seguidores se sumasen a sus filas en cuestión de pocas horas. Habrá que esperar para ver si desde sus distintos gabinetes de abogados se explican estos movimientos que han pillado por sorpresa a todos, además de comprobar si con ello consigue su objetivo en su complicado horizonte judicial.