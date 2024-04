Las primeras imágenes de Juan Urquijo tras conocerse su relación con Irene Urdangarin

La noticia de la que será la pareja más seguida de este año trajo consigo un sin fin de reacciones entre los rostros más conocidos de la alta sociedad española. Fue la revista del saludo la encargada de mostrar las imágenes que confirmarían una relación desde hace varios meses entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo Moreno, hermano pequeño de Teresa Urquijo y cuñado del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

La pareja se conocía desde que eran pequeños, ella es la sobrina del Rey Felipe VI y Juan Urquijo nieto de Teresa de Borbón Dos-Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos. Sin embargo, como se ha dado a conocer en “Hola”, en los últimos años no ha habido mucho contacto entre ambos. No fue hasta el pasado verano que se reencontraron en un plan veraniego organizado por Victoria Federica. Después de esto comenzó una gran amistad que con el tiempo dio paso a un noviazgo. Pero desde que la noticia los puso a ambos en el centro del foco mediático, no se los había vuelto a ver en público hasta ahora.

Fue este sábado cuando las cámaras de “Europa Press” consiguieron verlo por la calle y preguntarle sobre este incipiente romance con la hija de la Infanta Cristina. Una situación un tanto incómoda que logró superar el hermano de Teresa de Urquijo. Acompañado por un amigo saludó con elegancia a la prensa, pero sin la intención de hacer ningún comentario sobre Irene Urdangarin.

La última vez que se había visto al joven en público fue en la boda de su hermana con Almeida. En aquel momento, y a pesar de tener un papel fundamental a la hora de la recepción y el saludo a los invitados del enlace, pasó totalmente desapercibido. A quien no se pudo ver en el gran día del alcalde de Madrid fue a Irene Urdangarin, que no pudo acompañar a su madre la Infanta Cristina ni a su hermano Juan debido a que se encuentra en estos momentos de voluntariado.

Juan Urquijo, novio de Irene Urdangarin Gtres

De hecho, esta relación que ha mantenido el interés de todos tiene unas características muy particulares. La sobrina del Rey Felipe VI se instaló en otoño en el Palacio de la Zarzuela, donde vivió una temporada con su abuela la Reina Sofía para sacarse el carné de conducir. Durante ese tiempo pudo hacer planes con Juan Urquijo y reconectar, pero ahora esta relación, de la que todos están muy pendientes, se enfrenta a un nuevo reto. Irene Urdangarin, tal y como hizo su hermano, se encuentra en estos momentos en Asia realizando un voluntariado de ayuda humanitaria, lo que los ha llevado a tener que mantener una relación a distancia por el momento.