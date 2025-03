Amador Mohedano desvela por qué no se quita su alianza de casado y se sincera sobre su actual relación con Rosa Benito

Amador Mohedano ha vuelto a la palestra mediática después de su sonada entrevista en "¡De Viernes!" el pasado 14 de marzo. El hermano de Rocío Jurado se sentó en el plató de Telecinco después de un tiempo alejado del foco para hablar de diferentes cuestiones relacionadas con su vida privada, como el conflicto que mantiene con Rocío Carrasco o su actual relación con Rosa Benito, la madre de sus hijos y con la que vivió más de 35 años de su vida.

Sin posibilidad de reconciliación

El padre de Rosario Mohedano desveló en "'¡De Viernes!" que su exmujer le había bloqueado de todo lados. Totalmente abatido por la situación, Amador Mohedano se ha sincerado ante las cámaras sobre la nula relación que mantiene con su exmujer. "Las cosas están acabadas, ha pasado mucho tiempo, ella ha pasado página y yo también ha pasado página", ha expresado el hermano de Rocío Jurado, explicando que "he intentado todo, he hecho ya todo" para poder tener una relación cordial con Rosa, pero que "no quiere que hable y no voy a hablar más de ella".

Amador Mohedano se rinde con Rosa Benito: "Yo ha he intentado todo, ella ha pasado página y yo también" Europa Press

Aunque la puerta a una posible reconciliación está totalmente cerrada, Amador Mohedano sigue llevando su alianza de casado y no piensa quitársela por un importante motivo. "Esto fue una parte de mí... Esto lo llevaré hasta la tumba", ha explicado el tío de Rocío Carrasco, revelando que no tiene ninguna intención en volver a encontrar el amor.

Ortega Cano se desmarca de los problemas de Amador Mohedano

Este fin de semana, el diestro ha reaparecido ante las cámaras en Las Ventas junto a su hija Gloria Camila. Allí, Ortega Cano ha sido preguntado por los problemas de Amador Mohedano y las últimas informaciones que apuntaban a que podría perder su casa. "Hace ya bastante tiempo que no he ido al sur y no sé", ha expresado el torero sobre el asunto, dejando en el aire si estaría dispuesto a ayudar a Amador. Aún así, según ha declarado el ex de Rosa Benito este fin de se mana, el asunto de su vivienda está "todo solucionado".