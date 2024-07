Rosario Mohedano se alían contra Amador Mohedano por su última polémica: "No hay excusa que valga"

Ya ha pasado casi un mes desde que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio confirmaron que van a ser padres, y los jóvenes siguen en el punto de mira de buena parte de la opinión pública. Parece que todo el mundo tiene algo que decir del embarazo de la hija de Terelu Campos y de la forma en que lo anunció: una exclusiva en la revista "¡Hola!". El último en cargar contra la nieta de la recordada María Teresa ha sido Amador Mohedano, que no ha escatimado en críticas contra la joven.

"El chaval, los problemas que tiene el chaval este, ella que está y no está… Tiene la escuela de su madre, la escuela de su madre y de la tía. Todo eso me parece una vergüenza muy grande, en general. Muy hipócrita. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra (...) Un niño, una barriga eso es una responsabilidad que te cambia la vida total. A septiembre no llega. La pareja no llega a septiembre, no llega, no llega, no llega…", comentó el padre de Rosario Mohedano.

Pero la pelota ha rebotado y caído sobre el tejado del propio Amador, que ha sido muy cuestionado en los últimos días por sus feas declaraciones sobre dos jóvenes que esperan un bebé. Incluso su propia hija, Rosario Mohedano, se ha desmarcado de las declaraciones de su padre y le ha dado una especie de tirón de orejas público.

"Me parece una chiquilla o mujer que está gestando su primer bebé no se merece cualquier crítica destructiva. Me da igual lo que piensen los demás o que haya hecho una exclusiva. De esa exclusiva muchos programas de televisión están rellenando su tiempo, y muchos colaboradores están cobrando por hablar de ella. Eso es un asunto que solo pertenece a esa mujer y al padre del niño en cuestión", comienza diciendo la cantante.

Rosario Mohedano recuerda que ella se quedó embarazada con 29 años, una edad socialmente más aceptada que la de Alejandra Rubio, y que aun así "me dieron por todos lados por el mero hecho de estar esperando un bebé". La artista no ha querido alargarse mucho más y ha dejado clara cuál es su conclusión de toda esta polémica: "No estoy de acuerdo con ninguna crítica destructiva hacia una mujer embarazada. No hay excusa que valga".

Una postura con la que también parece estar de acuerdo su madre, Rosa Benito, la exmujer de Amador Mohedano: "Con lo bonita que es la vida, siempre se le busca lo malo, cuando lo más maravilloso en una mujer es estar embarazada. Si el mayor error es traer un hijo al mundo, bendito error, porque gracias a ese error yo tengo un nieto maravilloso con unos valores magnífico, y eso es gracias a la madre que lo ha parido".