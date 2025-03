Kiko Matamoros desvela quién es la persona que vive con Amador Mohedano

Amador Mohedano se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!". Después de un tiempo alejado de la pequeña pantalla y de Mediaset, el ex de Rosa Benito volvió a la televisión para hablar de diferentes cuestiones relacionadas con su vida, como el enfrentamiento que mantiene con Rocío Carrasco.

Tras su paso por el programa de Telecinco, en "Ni que fuéramos Shhh" han comentado la entrevista y han desvelado que Amador Mohedano no quiere saber nada del espacio de TEN. Después de escuchar las declaraciones del hermano de Rocío Jurado sobre ellos, María Patiño, muy tajante, se ha reafirmado en su postura y, orgullosa, ha expresado que "me alegro de estar en el lugar correcto de la vida. Hay gente que no lo está, y es una decisión personal, pero yo sí lo estoy".

La relación de Kiko con Amador

El colaborador de "Ni que fuéramos Shhh" ha revelado que mantiene cierta relación con Amador Mohedano. Según ha explicado Kiko Matamoros, "de vez en cuando, por algún motivo, le llamo, le escribo..." Tras ser preguntado por la relación que el ex de Rosa Benito tiene con sus hijos, el tertuliano ha desvelado que su hijo Salvador vive con él. "Él quiere muchísimo a sus hijos, vive con uno de sus hijos, con Salvador (...) El hombre está viviendo con su padre", ha desvelado Matamoros.

Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

Además, ha señalado que, según le consta, lo que peor llevó tras su separación con Rosa Benito fue el tema de sus hijos porque "tuvo al principio problemas, se pusieron del lado de la madre". "Cuando estuvo malo estuvo arropado con sus hijos, eso también...", ha añadido Lydia Lozano. Aún así, los hijos no eran "conscientes de lo que hacía Amador" y se "enteraron por la tele", ha explicado Matamoros.