Amaia Montero reaparece muy recuperada, tras dos años retirada

Los asistentes al concierto de Karol G, en su segunda noche en el Santiago Bernabéu, no daban crédito. "Hoy tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le van a regalar una de las mejores noches de su vida", anunciaba la intérprete de "TQG" para presentar a Amaia Montero.

Feliz y muy sonriente, la artista salía al escenario muy recuperada de la enfermedad que la obligó a retirarse de la música hace dos años. Fundidas en un fuerte abrazo y con el público enloquecido, Amaia Montero y Karol G se lanzaban a interpretar el mítico tema de "La Oreja de Van Gogh" titulado "Rosas".

Tras su interpretación, Amaia Montero se dirigió a los más de 70.000 fans de Karol G. "En un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario y, sobre todo, después de mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario. Por eso hoy es un día increíble para mí y ha sido de la mano de Karol. No ha podido ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida", destacaba.

Hace dos años, la artista preocupaba a sus seguidores tras publicar en sus redes una imagen de ella en blanco y negro y muy desmejorada, acompañada con el siguiente mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

La artista sufría un fuerte "cuadro de estrés y ansiedad" por el que tuvo que ser ingresada. Desapareció y se centró completamente en su recuperación. Hoy sus fans ya esperan el anuncio de su regreso definitivo.

"Karol G y Amaia Montero cantando juntas!!! Momentazo único!!, "Esto es más grande que lo de Fátima, esto es mayor que lo de Lourdes", "¡Momentazo! No lo vi venir jamás", "El Bernabéu volcadísimo. Ojalá todo este apoyo le sirva para volver", eran solo algunos de los comentarios que se podían leer en "X".