Amaia Montero podría volver a "La Oreja de Van Gogh"

Los fans de "La Oreja de Van Gogh" y Amaia Montero no dan crédito desde que ayer la periodista Isabel Rábago anunciara en Telemadrid que la vocalista podría regresar al grupo del que salió en 2007, tras once años juntos.

"Es un personaje del que hemos hablado de vez en cuando, nos hemos preocupado por cómo estaba. Hay veces que ha estado demasiado tiempo desaparecida y nos preocupábamos. Pues bueno, estamos hablando de Amaia Montero. Y la gran noticia que ha podido saber este programa es que vuelve con 'La Oreja de Van Gogh'", ha comenzado a decir la periodista.

"Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. No, va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Sobre todo de verla bien, de todo el grupo respaldando. Y sobre todo lo bien que nos lo vamos a pasar este verano", ha concluido.

De momento ninguno de los componentes de la banda de los 90 ni Amaia se ha pronunciado sobre este reencuentro histórico. Pero sus fans están deseosos de volver a ver a Montero junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde, y, por supuesto, Leire Martínez.

"La Oreja de Van Gogh" es una de las bandas de rock en español más míticas de la historia de nuestro país que consiguió también asentarse en el mercado latinoamericano. Sin embargo, la banda dio un giro radical en 2007 cuando Amaia Montero anunció que dejaba la banda para dedicarse a su carrera en solitario. Meses después, en 2008, era sustituida por Leire Martínez, exconcursante de Factor X.