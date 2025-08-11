Amaia Montero regresa con una sugerente foto desde la cama lejos de problemas

Amaia Montero parecía que iba a romper con el pasado y volvería a ocupar un papel protagonista, aunque volvió a ocultarse de miradas indiscretas. El revuelo generado por la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh le hizo ser protagonista de una historia a la que se negaba participar. Aun así, era inevitable que se hablase de ella, especialmente después de que su íntima amiga, Cayetana Guillén Cuervo, desvelase que efectivamente la cantante volvía a la formación musical. Una confesión que se vivió como una traición y que ha separado sus caminos, viviendo alejadas la una de la otra y sin querer pronunciarse en público.

“Yo lo sé desde hace mucho, ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”, soltó la actriz al creer que la buena nueva ya se había confirmado oficialmente. No fue así. La artista se niega a desvelar si lo que dijo su amiga era cierto y le ha retirado la palabra. Un revuelo que dejaba a Leire en la peor postura, tras ser echada del grupo y ver el motivo en boca de otros: “Llevamos mucho tiempo, incluso años, con estos rumores que van y vienen. Sé que lo que voy a decir va a recorrer medio mundo, pero me da igual, es mi opinión. Creo que todo se acabaría antes si se hablara claro ya del tema”, denunciaba. Pues no se ha hablado. En más, se ha impuesto el silencio y Amaia volvió a desaparecer. Hasta ahora.

Amaia Montero regresa con una foto de infarto

El escándalo fue mayúsculo. En medio de todo eso, cuando se creía que Amaia Montero continuaba batallando contra sus propios demonios, se armó de valor y se subió a un escenario después de muchos años sin hacerlo. Fue en el Santiago Bernabéu, invitada por Karol G a cantar su mítico ‘Rosas’. Sus fans enloquecieron y ella tembló frente a ellos. Pero volvió a retirarse del foco y ocupar un discreto lugar, a la espera de que las aguas se calmasen. Ya ha pasado poco más de un año y por fin da la cara. Y también el cuerpo…

Tras la salida de Leire Martínez de la formación, la confirmación de Cayetana Guillén Cuervo de que su amiga regresaba a su grupo y su triunfo en el Bernabéu con Karol G, Amaia Montero regresó a las sombras. El escándalo fue demasiado para ella, pero ha decidido volver a la primera línea de batalla. Al menos sí a través de las redes sociales, con una imagen que está revolucionando a sus fans. Cierto es que cada foto suya causa furor, pero esta en especial lo ha conseguido por lo sugerente de su pose. En la cama, cubriendo las partes clave de su anatomía convenientemente con las sábanas y dejando claro que, ahora, “no problem”, en inglés. ¿Hay un mensaje oculto? Quizá sí, pero habrá que esperar...