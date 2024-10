El conjunto de tweed que se compraría 'Emily in Paris' lo tiene Rocío Osorno y es de nueva colección de Zara

Rocío Osorno siempre consigue agotar todo lo que se pone, vaya que Zara la tendría que tener en nómina. Cuando se trata de moda, hay momentos en los que una prenda logra trascender su simple condición de conjunto de tweed bonito y se convierte en un auténtico objeto de deseo, en una pieza que todas queremos tener en nuestro armario. Esto es exactamente lo que ha sucedido con el último look que Rocío Osorno ha compartido en sus redes sociales. Un vestido que, en cuestión de horas, no solo se ha ganado un lugar en los favoritos de las fashionistas, sino que ha desaparecido de las estanterías de Zara con la misma rapidez con la que un vídeo de Emily en París acumula miles de likes. No traslada al desfile de Chanel o a Blair Waldorf en Gossip Girl.

Un conjunto de chaleco y falta pantalón de nueva colección de Zara que ya tiene lista de espera en la mayoría de tallas por culpa de Rocío Osorno. Y este verano, la cuarta temporada de Emily en París ha sido, sin duda, una de las principales fuentes de inspiración para todas nosotras. Los looks de Emily, Camille y compañía han vuelto a recordarnos por qué amamos la moda: porque nos permite jugar, experimentar y, sobre todo, soñar. Se trata de un dos piezas formado por chaleco de cuello redondo y manga sisa, con cierre frontal con botones dorados con relieve y una falda pantalón de tiro alto con cinturón. Ambos cuentan con el detalle del tejido con hilo metalizado, que podemos llevar ahora sin nada debajo, y cuando haga más frío con una camisa, un jersey y medias.

El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño se hacen infinitas versiones de estilo low cost y conjunto de Zara lo tiene todo.