Ana Rosa Quintana se olvida del micrófono y dice lo que realmente piensa de Federico de Dinamarca

El domingo 14 de enero fue una fecha muy señalada para todo el pueblo danés que dieron la bienvenida al proclamado Rey Federico X de Dinamarca, un evento único que abarrotó las calles de Copenhague y dejó algún momento que otro que dio que hablar, como el inesperado beso de Federico y Mary de Dinamarca que muchos han tachado de un acto premeditado y ensayado.

Sin embargo, las reacciones de la jornada no se han limitado a las del domingo y este lunes los medios internacionales siguen pendientes de los nuevos reyes del país nórdico. Una de las que más ha llamado la atención a nivel nacional ha sido la reaparición de Genoveva Casanova, la mujer con la que se vio al entonces príncipe Federico paseando por las calles de Madrid. Para escapar del huracán mediático la modelo mexicana llegó hasta abandonar su residencia en Madrid y desaparecer de las redes sociales. Sin embargo, no ha querido seguir escondiéndose y no ha dudado en compartir en su ‘Instagram’ un curioso mensaje tan solo unas horas después de que Federico X llegara al trono.

En el programa de las tardes de Telecinco se ha querido analizar en detalle el vídeo que Genoveva Casanova ha compartido en un claro intento de recuperar su vida: “Genoveva quiere una gran vida, pero lleva tres meses desaparecida y tengo que decir que me parece absolutamente injusto”, ha tomado la palabra Ana Rosa, quien considera a la modelo “una señora que tiene una amistad, un affaire o lo que fuera que tuviera con Federico. Oigan, al señor le han hecho rey, su mujer le ha perdonado porque va a ser reina y Genoveva tres meses desaparecida. Esto es muy machista. Una señora que no tiene que dar explicaciones a nadie, es que me indigna”, ha expresado la presentadora profundamente molesta.

Lo que más ha impactado a los telespectadores no ha sido su indignación ante esta injusticia, sino un mensaje que se presupone no era intencionado. Mientras se mostraban unas imágenes del Rey Federico y la Reina Mary durante la jornada de ayer y una de sus reporteras estaba relatando detalles de la proclamación, se ha escuchado como la presentadora decía: “mira que cara de lelo”, un comentario que se desconoce si era intencionado o si por otra parte se trataba de un descuido del que se ha dado cuenta tarde. Finalmente, Ana Rosa ha zanjado la polémica con una sentencia firme: “Me cae mal”.