Ana Rosa Quintana desvela qué carrera estudian sus hijos pequeños y cómo son

Ana Rosa Quintana no suele abrirse mucho en cuanto a su familia se refiere. Aunque habla sin problema alguno sobre cualquier tema en su programa diario, lo cierto es que prefiere dejar a su marido y sus vástagos en un discreto segundo plano. Sin embargo, hay ocasiones en las que este celo lo aparca para regalar píldoras a la audiencia. No quiere que el foco se centre en los suyos, al menos no en aquellos que quieren permanecer alejados del foco mediático. Pero ahora no ha tenido inconveniente en compartir un detalle de la vida de sus mellizos, Jaime y Juan, que ya han cumplido los 19 años y han comenzado a encaminar su vida en el futuro.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz Gtres

La presentadora se ha sentido cómoda para dar este paso en conversación con Charo Izquierdo y Cruz Sánchez Lara, pareja de Pedro J. Ramírez, en su podcast ‘Arréglate que nos vamos’. Durante este espacio, Ana Rosa ha reconocido que sus hijos pequeños ya están estudiando en la Universidad, preparándose para ser profesionales. Sin embargo, parece que su vocación no tiene nada que ver con la trayectoria que ha dejado como legado su madre en los medios de comunicación. Su pasión va encaminada a otros derroteros, como así detalló la propia comunicadora.

“Uno estudia Empresariales con Analitycs y no sé cuántas cosas nuevas. Y el otro, está por el lado de la empresa. Ninguno de mis hijos se ha dedicado al Periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria”, reconoce por otro lado la presentadora, que cree haber inspirado a sus vástagos más con su buen hacer con los negocios. Pese a ello, la orgullosa mamá no quiere dar mayores detalles sobre la vida de sus hijos, porque no se siente cómoda poniendo el foco de atención en ellos: “Yo soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza”, reconoce. Sus hijos tampoco se sienten seguros frente a las cámaras, de ahí que hayan rehusado aparecer en los medios o acudir junto a su madre a las grandes citas posando a su lado.

Ana Rosa Quintana y su sobrino Kike Mediaset

Pese a todo, Ana Rosa Quintana sí que habló más de su hijo mayor, Álvaro Rojo, que ya tiene 38 años. Fruto de su relación con el periodista Alfonso Rojo, se dedica a la abogacía penalista desde su propio despacho en Madrid. “Es muy bueno, no es porque sea mi hijo, pero es muy bueno”, dice con especial orgullo la comunicadora de Telecinco, que por un instante ha dejado al público conocer un poquito más de sus hijos, aunque sin entrar demasiado en detalles para continuar su compromiso de proteger su intimidad.