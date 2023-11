Ana Rosa ha tenido que abandonar ‘TardeAR’ por un motivo de peso

El panorama televisivo ha tenido en los últimos meses importantes cambios, muchos a raíz de que terminase ‘Sálvame’ de la pequeña pantalla. Este septiembre comenzaba un nuevo proyecto en el que Ana Rosa dirigiría un magazine con novedosas secciones acompañadas de rostros muy conocidos. La tarde del lunes se presentaba con una animada tertulia para tratar temas de actualidad y nada indicaba que sin previo aviso la presentadora tuviera que abandonar el programa y dejarlo en manos de sus colaboradores.

Marcado por un aspecto desenfadado la charla de esta tarde se ha dedicado a hablar de temas habituales de la vida. Sin embargo, nadie se esperaba que una charla enfocada a las nuevas tecnologías de rejuvenecimiento, con las que se espera poner los medios para alargar la esperanza de vida, llegaría a tocar el tema del sexo. Entre comentarios y opiniones Ana Rosa nos ha regalado un momentazo televisivo a sus espectadores a los que les decía que “practicar sexo es muy bueno, ¡yo os lo recomiendo!”. Y es que en esta nueva temporada televisiva la presentadora se está mostrando muy natural y espontánea con tertulias que no sabes dónde pueden acabar.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR' Mediaset

Pero, dejando a un lado el devenir de sus conversaciones en el programa, esta no ha sido la primera vez que Ana Rosa Quintana se ausenta de ‘TardeAR’. De hecho, por prescripción médica no puede hacer una jornada semanal de 5 días seguidos, por lo que a mediados de septiembre se anunció que la gran mayoría de viernes el programa estaría dirigido por Beatriz Archidona y Jorge Luque.

No obstante, ha sorprendido notablemente a la audiencia la marcha de Ana Rosa en medio de la tertulia. “Compañeros, me tengo que marchar, disculpadme. Tengo que entregar un premio, unos premios de televisión, se lo entrego a Ana Bustamante, directora de Mediterráneo” decía a sus compañeros y a la audiencia justificando su precipitada marcha y proseguía: “La gala acaba a las 20:15 y tengo que llegar que si no... le darán el premio pero sin que lo entregue nadie. Os dejo con Archidona, lo siento”.

Aunque no ha dado muchos detalles sobre la entrega de premios de esta noche, se trataban de los Premios Talento 2023, en los que la Academia de Televisión premia el trabajo de aquellos que se encuentran detrás de las cámaras.