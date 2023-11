Ana Rosa Quintana confiesa los planes frustrados por el cáncer y sus desconocidos inicios con su marido

Ana Rosa Quintana siempre ha protegido su matrimonio con Juan Muñoz, pues no quiere que el empresario caiga en la trampa de convertirse en personaje mediático. Es por eso que siempre ha querido mantenerle alejado de sus entrevistas. No suele concederlas, pero la presentadora ha cambiado muchas cosas en los últimos meses, no solo de horario laboral, sino también de forma de ver el mundo. De ahí que haya levantado el veto a su romance, dando detalles incluso de cómo fueron sus primeros instantes y el flechazo con el que se quedó prendada. Pero también aquellos planes que tenía con su esposo y que el cáncer le ha obligado a aparcar. Una de las pocas veces en las que la comunicadora se abre en canal.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz GTRES

“Fue amor a primera vista en el sitio más insospechado”, recuerda la nueva estrella de las tardes de Telecinco en conversación con ‘OKDiario’. Sus inicios fueron a distancia, pues ella tenía la vida establecida en Madrid y Juan Muñoz en Sevilla. Después decidieron dar el paso de vivir bajo el mismo techo, pero de forma discreta, pues no querían despertar el interés de los medios. Así estuvieron siete años viviendo su amor a hurtadillas, hasta que decidieron darlo a conocer e intercambiar alianzas, siendo marido y mujer desde hace ya dos décadas.

Fue en mayo de 2004 cuando se juraron amor eterno y llevan ya 19 años cumpliendo la promesa. Ana Rosa Quintana estaba embarazada de sus mellizos y juntos han formado una familia y un buen equipo: “Yo creo que somos muy buenos compañeros de viaje. Nos queremos y hemos creado una familia maravillosa en la que está incorporado también mi hijo mayor”, fruto de su matrimonio anterior con el también periodista Alfonso Rojo.

Ana Rosa Quintana este verano ANGEL TROTTER GTRES

Pero entonces llegó el cáncer de mama para trastocar sus planes y hacer un cambio en sus prioridades. Esto le hizo estar alejada de su puesto de trabajo durante unos meses, pero también poner freno a su propia vida para centrarse en recuperar la salud. Una lucha que está dando sus frutos, aunque no fuesen tal y como Ana Rosa Quintana los había ideado: “Mis planes de vida, sobre todo, después de tener cáncer, eran otros. Mis planes de vida eran seguir en el programa de la mañana, donde yo estaba muy cómoda. Pensaba estar un poquito más de tiempo con ese estrés de todos los días, no tenía claro cuánto tiempo, un par de temporadas más. Pero, de repente, eso cambia, porque la vida cambia y como me gustan los retos, pues aquí estoy”, detalla la presentadora de ‘TardeAr’, sustituto de ‘Sálvame’.