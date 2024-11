Anabel Pantoja se desmarca de su familia en la recta final de su embarazo: "Ya no quiero ser más enlace de nada"

Mañana Anabel Pantoja es una de las protagonistas del nuevo número de "Lecturas". A punto de dar a luz a su primer hija en común junto a su pareja David, la influencer ha concedido a la revista su última entrevista antes de convertirse en madre. En ella, la sobrina de la tonadillera anuncia que ha tomado una drástica decisión en lo que respecta a su familia a raíz de la entrevista que concedió su prima Isa en "¡De Viernes!" y su posterior anuncio de embarazo.

Esta tarde Luis Pliego ha adelantado algunos de los titulares de Anabel Pantoja que más darán de qué hablar en los próximos días, como que se desmarca de su familia a partir de ahora para centrarse en su hija y la familia que ha formado con David. "No he querido ver nada de mi prima, necesito mirar por mí", declara la influencer en el nuevo número de "Lecturas".

Anabel Pantoja. @jennifergarciamekup

"Les deseo lo mejor a todos, pero necesito mirar por mi vida. La que tiene una niña dentro y voy a parir soy yo", añade con firmeza Anabel. Cansada de haber sido el nexo del clan, la sobrina de Isabel ha dado un golpe sobre la mesa. "Ya no quiero ser más enlace de nada. No soy ni portavoz, ni defensora, ni apoyo, ni desapoyo. Si mi prima, mi tío o mi primo me llaman, aquí estoy. No voy a unir, desunir, ni enlazar ¡No soy quién!", explica sobre la situación en la que ha estado durante tanto años.

Tal y como ha explicado Luis Pliego sobre el último reportaje de Anabel antes de dar a luz, la televisiva "sale de cuentas mañana. Es su última entrevista embarazada. Está punto de dar a luz. En las fotos del reportaje veréis que tiene ya una tripa... Es interesante contar que le hemos preguntado por la entrevista de su prima Isa y ella ha decidido priorizarse, una terminología que se habla mucho en la autoayuda, y ponerse ella por delante de todo". "No ha querido ver nada de lo que ha contado Isa ni la entrevista donde se rompió porque tiene que mirar por ella y por la niña que viene. Se desmarca de todo lo que pueda pasar", declara sobre la postura que ha adoptado Anabel.