Crisis en el clan Pantoja: así reaccionó Anabel Pantoja a la entrevista de su prima Isa en televisión

Isa Pantoja concedió una de sus entrevistas más incendiarias el pasado viernes en "¡De Viernes!". Cansada, la joven dio un golpe sobre la mesa y se sinceró en el programa de Telecinco sobre la relación que mantiene con su madre y su hermano y sobre cómo se ha sentido con ellos. En ella, la televisiva anunció que no quería saber nada más de la cantante, a pesar de todo el dolor que le había generado esta delicada situación familiar. "Mi madre vive, pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez. No la espero en ningún momento de mi vida ni quiero que me llame ni que me busque" , declaró Isa Pantoja.

Como era de esperar, su entrevista ha generado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho esperar. Su hermano Kiko, muy molesto por lo que ha contado su hermana sobre él, la ha tachado de tener "victimismo crónico".

Hoy, la joven ha vuelto a "Vamos a ver", espacio en el que trabaja, y ha comentado con sus compañeros su incendiaria entrevista, dejando claro que la vida continúa y que iba a comenzar a ir a terapia para entender por qué su madre "la ha abandonado" después de haberla adoptado en Perú siendo un bebé.

Isa Pantoja se sienta en "¡De Viernes!" Telecinco

Sus compañeros, además, le han preguntado por la reacción de su prima Anabel, la única que mantiene buena relación con todas las partes de la familia y que está siempre en medio de todos los conflictos. Muy sincera, Isa Pantoja ha desvelado cómo vivió su prima su entrevista y la determinación que ha tomado en este nuevo enfrentamiento.

Aunque no ha querido entrar en muchos detalles, la hermana de Kiko Rivera ha revelado que Anabel la llamó. "He hablado con Anabel y se queda para nosotras la conversación. Pero en líneas generales, que no quiere que lo pase mal y que va a estar ahí para mí", ha confesado la joven, reconociendo que su prima le ha dicho que "entiende mi dolor". La sobrina de la tonadillera se encuentra en la recta final de su embarazo y ha preferido mantenerse en un segundo plano en esta nueva polémica familiar y no quiere que nada ni nadie enturbie este dulce momento ante la llegada de su primera hija junto a David Rodríguez.