Isabel Pantoja despidió a su sobrina Anabel Pantoja "con la excusa de su embarazo"

La revista “Lecturas” ha llegado este miércoles a los kioscos españoles con un bombazo, nunca mejor dicho. Isa Pantoja, la hija pequeña de Isabel Pantoja, espera un bebé junto a su marido, Asraf Beno. Se tratará del primer hijo del matrimonio, aunque la influencer ya tiene otro de 11 años, Albertito, fruto de su pasada relación con Alberto Isla.

“Este bebé me ha salvado la vida”, dice Isa Pantoja entre las páginas del magacín, en relación al mal momento personal que atravesaba a consecuencia del distanciamiento con casi toda su familia. Pero a pesar de esta complicada situación, su hermano Kiko Rivera, con el que no se dirige la palabra desde hace años, ha querido dedicarle públicamente unas bonitas palabras por su embarazo: “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud”.

También Anabel Pantoja, el único nexo que une a Isa Pantoja con su familia, ha querido compartir su alegría por la llegada de un nuevo miembro al clan en sus redes sociales: “Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo”.

La que por supuesto no se ha pronunciado ha sido Isabel Pantoja. La cantante echó a sus dos hijos de su vida y parece que ni la llegada de un nuevo nieto servirá para que estreche lazos con Isa Pantoja. Sobre este asunto, desde el programa “Vamos a ver” se ha planteado lo feo que sería por su parte presumir de su faceta de tía abuela ante el inminente nacimiento de la bebé de Anabel Pantoja, su sobrina, a la que, hasta hace poco, estaba muy unida.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Ha sido entonces cuando Antonio Rossi ha desvelado que la relación de la cantante con la influencer “no está tan cercana como todo el mundo se cree”, sino que en este momento “está muy lejos, muy lejos”.

Anabel Pantoja fue la mano derecha de Isabel Pantoja en algunos de sus últimos conciertos. Es más, hace pocos meses se viralizó un vídeo en redes sociales en el que la artista descubría entre bambalinas que su sobrina estaba embarazada, unas imágenes que mostraban un cariño y cercanía entre ambas que por lo visto ya no existe. De hecho, atendiendo siempre a lo expuesto por Rossi, Pantoja habría prescindido de los servicios de Anabel en sus conciertos.

Isabel Pantoja y Anabel Pantoja Europa Press

“Tuvieron la excusa perfecta del embarazo, pero la desplazaron y pusieron en su lugar a alguien profesional. Dejaron de contar con sus servicios”. Una ruptura laboral que se habría reflejado también en lo personal: “Yo diría que hace meses que ni hablan, fue una decisión profesional, pero también hay un distanciamiento personal”.