Anabel Pantoja emite un tajante comunicado antes de dar a luz: "Es una decisión muy personal"

Anabel Pantoja está a punto de salir de cuentas. Se espera que la bebé que espera junto a David Rodríguez, el fisioterapeuta con el que sale desde hace poco más de un año, nazca este mismo mes de noviembre, y en su hogar ya lo han puesto todo a punto para dar una cálida bienvenida a la pequeña.

Como buena influencer, Anabel Pantoja ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que muestra su primera toma de contacto “con el mundo biberón”, desvelando así que no dará el pecho a su recién nacida. En las imágenes, ella y su pareja aparecen manejando una máquina que facilita la preparación de la leche para bebés, un momento simpático que, sin embargo, ha suscitado críticas entre los seguidores de la creadora de contenido.

Ante esta situación, Anabel Pantoja ha emitido un tajante comunicado en el que se queja del constante cuestionamiento que ha sufrido desde que anunció que estaba embarazada, y de paso recordar que la decisión de dar o no el pecho es muy personal y que no hace a ninguna mujer mejor o peor madre.

“Hoy subí un vídeo, mío y de mi pareja, intentando poner en marcha una máquina que nunca habíamos probado”, comienza diciendo Pantoja, que asegura que solo tenía la intención de compartir con sus seguidores ese “momento de risa”.

“Como de costumbre, he recibido críticas hacia nosotros brutales. Primero, (acusándome) de estar comercializando con mi hija antes de que nazca, cuando no he cobrado por ese vídeo”, añade la sobrina de la célebre tonadillera. “Vaya ejemplo de padres”, han llegado a decirle entre los comentarios que más han dolido a Pantoja.

La influencer insiste en las críticas que ha recibido por no dar el pecho a su hija, un señalamiento injusto sobre una cuestión personal que solo incumbe a la madre. “Algunas habéis sido respetuosas, pero hay algunas madres que me han soltado unas perlitas… Parecen las mejores madres del mundo por dar el pecho, y las que no lo damos, somos menos”, lamenta Anabel, explicando que tiene “una serie de motivos y circunstancias” que la han llevado a tomar esta decisión.

“Os pediría que me dejéis totalmente en paz mis últimos días antes de dar a luz, porque mi embarazo, mi parto o cómo voy a alimentar a mi bebé es asunto mío, y por eso no voy a ser peor o mejor madre que nadie. Me encanta escuchar vuestras experiencias y casos, pero no juzgarme”, concluye Pantoja el comunicado en el que también se muestra agradecida con “todas esas mamis que me escriben para desearme lo mejor y me respetan”.