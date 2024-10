Anabel Pantoja responde a los haters que critican su peso: "Cansada de las lecciones"

Ser un personaje público conlleva, desgraciadamente, tener también muchos, o algunos, haters. Eso es lo que le ha pasado a Anabel Segura que estos día ha tenido que hacer frente a las críticas por el peso que ha cogido durante su embarazo. Y lo ha hecho sin pelos en la lengua.

A punto de dar a luz a la hija que espera junto a su pareja David Rodríguez, Pantoja no ha desatendido sus responsabilidades profesionales aunque ahora tendrá que hacerlo, cuando nazca su bebé.

Muy activa en redes sociales, ha comentado todo tipo de vivencias y reflexiones durante estos meses. Incluso ha llegado a hablar del peso que ha cogido durante la gestación. Algo de lo que se siente orgullosa. Su último post en redes ha comenzado así: "En casi los 9 meses he cogido 10-12 kilos. Lo normal en un embarazo. Estoy cansada de las lecciones que intentan darme para alimentarme, cuando todos mis análisis y niveles están perfectos".

La colaboradora televisiva no ha tomado bien las críticas y ha confirmado que no ha tenido apenas problemas de salud durante el embarazo, salvo cosas puntuales como el insomnio, "algo que llevo fatal".

"No he tenido diabetes gestacional, mi colesterol y controles, todo está dentro de los niveles. Creo que cada embarazo es un mundo y cada una vive una historia diferente. Lo de ir con la barriga al aire es porque si voy con falda o pantalón tiene que ir por debajo porque evidentemente en la cintura me hace daño. Aparte de que creo que para mí es precioso", ha señalado.

En la recta final del embarazo, lo que Pantoja menos necesita son las críticas de sus haters por lo que ha hecho un ruego: Os pido perdón a los que os moleste que enseñe mi barriga pero si no lo hago ahora, ¿cuándo coño lo haré?", ha mostrado su enfado. "Por favor medir lo que escribís o criticáis porque podéis joder el día a alguien. Yo jamás os jodería ningún día porque no soy quien para hacerlo", ha concluido ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram.