Kiko Rivera se mantiene en silencio y alejado del foco mediático desde que salió a la luz que Irene Rosales ha encontrado el amor en un atractivo empresario llamado Guillermo un mes y medio después de su separación. Completamente "desaparecido" y volcado en su carrera musical, el hijo de Isabel Pantoja no se ha dejado ver desde que su exmujer se convirtió en protagonista de las portadas de "Lecturas" y "Semana" el miércoles pasado de lo más cómplice y cariñosa con su nueva ilusión, y tampoco se ha pronunciado sobre este tema en redes sociales.

La reacción de Anabel Pantoja

Sin embargo, según han revelado en "Espejo Público", Kiko estaría bastante dolido y molesto con Irene por un doble motivo; el primero, que no entiende cómo ha tardado tan poco tiempo en rehacer su vida sentimental, y estaría con el calendario en la mano porque las fechas no le cuadrarían en absoluto. Y el segundo, porque tampoco da crédito a que la influencer haya "oficializado" tan pronto su nueva relación, ya que siendo su ruptura tan reciente pensó que sería más discreta.

Anabel Pantoja quita hierro al enfado de Kiko Rivera con Irene Rosales por hacer público su nuevo amor Europa Press

Tras estas informaciones, Anabel Pantoja ha preferido guardar silencio a su salida de los ensayos de "Bailando con las estrellas", aunque no ha podido evitar una mueca -amago de sonrisa- al escuchar si es cierto que su primo está molesto con Irene porque no le cuadran las fechas del inicio de su romance con Guillermo.

El silencio de Kiko

El DJ ha reaparecido ante las cámaras con rostro serio y cabizbajo por primera vez tras confirmarse la nueva relación sentimental de Irene Rosales. Al igual que su prima Anabel, Kiko ha optado por el silencio al ser preguntado sobre el asunto.