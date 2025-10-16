Irene Rosales, indiferente al enfado de Kiko Rivera por su nueva relación: su reacción

Fue a finales de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban su separación. Después de 10 años de relación y dos hijas en común, la pareja tomaba caminos separados. Casi dos meses después, la televisiva ha comenzado una incipiente relación sentimental con Guillermo, un empresario sevillano con el que ha sido fotografiada compartiendo su tiempo juntos. Ambos protagonizan las portadas de esta semana y aparecen de lo más cómplices y acaramelados en las imágenes.

El enfado de Kiko

Horas después de salir a la luz las fotografías de Irene Rosales y su nueva ilusión, en "Espejo Público" ponían el foco en Kiko Rivera. "Está completamente afectado, muy dolido, no entiende dos cosas de Irene Rosales: que cómo ha rehecho su vida tan rápido y por qué no ha sido más discreta con esta nueva ilusión, señalaban en el espacio de Antena 3. "Guillermo no es una persona que pasaba por allí, es del entorno de ambos", añadían.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

"Irene Rosales y Kiko Rivera han hablado por teléfono en las últimas horas. No ha habido reproches, pero es cierto que Kiko está con el calendario en la mano, porque no le cuadran las fechas de cuándo pudo empezar la relación", revelaban desde el programa.

La reacción de Irene

Irene ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha sido preguntada sobre el enfado de Kiko. La andaluza se ha mostrado indiferente y ha optado por guardar silencio ante la Prensa, esbozando una tímida sonrisa sin y sin querer entrar en el asunto.