La respuesta de Anabel Pantoja a quienes la llaman “deforme”

Anabel Pantoja siempre ha sido víctima de la opinión ajena. Ella es consciente que su salto a la fama pasaba por situarse en el disparadero y que muchas personas anónimas desatarían su ira en su contra, pero a veces se llegan a extremos que le hace pedir cierta cordura y sentido común. Son muchas las famosas que sufren el acoso de los seguidores de las redes sociales que, aprovechando el anonimato, sueltan auténticas barbaridades para hacer chanza o, simplemente, hacer daño. Aunque la influencer ha tratado de pasar por alto muchos de estos desagradables mensajes que recibe a diario, ha habido uno que le ha hecho estallar y mostrar su enfado públicamente.

Anabel Pantoja. @anabelpantoja00

En pleno embarazo y con las inseguridades que podrían despertarla el constante rumor de que su novio, David Rodríguez, podría haberle sido infiel, ella está agotada mentalmente. No aguanta más presiones, de ahí que haya optado también por alejarse de las últimas polémicas familiares y centrarse tan solo en la llegada de su bebé –como al decorar su habitación-. Pero mientras su embarazo avanza, su vientre se abulta y su cuerpo se amolda para dar a luz el próximo mes de noviembre, como así tiene fijado en rojo en el calendario. Una evolución en su anatomía que la tiene fascinada, pues no para de mirarse en el espejo, además de mostrar su anatomía en todo su esplendor en sus redes sociales. Una trampa quizá para sus seguidores, que al ver tales imágenes terminan por opinar sobre lo que ven, llegando alguno en caer en el insulto y las descalificaciones más crueles.

Esta vez, Anabel Pantoja no se ha quedado callada y ha respondido directamente a quienes critican su cuerpo, subrayando lo que entienden como un defecto o, meramente, tratando de mermar su autoestima para hacer la gracia: “Quería decirles a esas personas que entran en mi perfil sin seguirme y escriben comentarios, por decir algo, que me veo preciosa. Que mi cuerpo está formando una vida, que no me hacéis daño por llamarme gorda o deforme. Antes de estar embaraza estaba más gorda, pero muchísimo más feliz que vosotros”, ha sentenciado a través de los stories de su cuenta personal de Instagram.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Ahora bien, Anabel Pantoja no solo ha tenido palabras para aquellos que la insultan, sino también ha reservado un hueco para esos otros que sí respetan y no hacen menciones desagradables sobre su cuerpo: “Sois los mejores”. Eso sí, aunque haya dicho antes que no le hacen daños las críticas y los comentarios sobre su físico, después reconoce que a veces hacen mella en su autoestima: “Mi mente se tambalea de vez en cuando debido a mi estado y hasta dudo a veces, pero qué va, no vais a poder conmigo. Estoy de vacaciones y tomándome mi tiempo para disfrutar de esta etapa, porque para eso no paré de trabajar en muchísimo tiempo”, sentencia.