Susanna Griso, madrina de los Celebrity Pets Awards: "La adopción animal es fundamental"

Anoche, Madrid se vistió de gala para recibir la primera edición de los Celebrity Pets Awards, unos galardones pioneros en homenaje al vínculo de las personas y los animales. La Masía de José Luis fue el escenario elegido para homenajear y reconocer diferentes iniciativas, proyectos y trayectorias que impulsan una convivencia responsable. Durante todo el photocall, todos asistentes reivindicaron la adopción animal.

Durante la gala, numerosas celebridades, héroes anónimos y entidades desfilaron por la alfombra roja más solidaria del año, algunos con sus mascotas. Este evento pionero puso el foco en los animales, los grandes protagonistas de la tarde.

Griso, madrina de la gala

Susanna Griso ejerció de madrina de la primera edición de los Celebrity Pets Awards, por su incansable compromiso con el bienestar animal. "Me parece una gran idea la creación de estos galardones, porque hacen un trabajo importantísimo que tenemos que poner en valor. Ellos también merecen una alfombra roja y unos premios", reconoció emocionada a LA RAZÓN.

Susanna Griso, madrina de la primera edición de los Celebrity Pets Awards Gtres

Muy emocionada por haber sido elegida como madrina de la primera edición, no dudó en promover la adopción animal. "Estoy muy feliz de estar aquí, soy muy perruna y me encanta. Ser madrina es un honor y una responsabilidad a la vez, porque creo que mi empeño tiene que ir también promocionar la adopción, que creo que es algo fundamental. Adoptar acaba siendo una historia de amor, no solo les das un hogar, también les abres tu corazón y ellos te lo abren a ti", confesó Griso.

Los animales ocupan un espacio fundamental en su vida y son parte de la familia. "Son compañía absoluta todo el día, porque cuando llego a casa son los que más se alegran, mucho más que mis hijos, que ya con los años, cuando son adolescentes, no reaccionan de la misma manera. Y bueno, luego me gusta mucho salir con ellos al campo, es un momento de distensión, de relax, de ocio y de felicidad....", reveló sobre sus mascotas.

Premiados de la noche

La gala estuvo conducida por Roberto Brasero, encargado de otorgar los galardones a todos los premiados, entre los que destacaron figuras como Mónica Cruz, que recibió el Premio Solidaridad por su implicación en la adopción animal. "Estoy muy contenta con la creación de estos premios porque creo que hacer eventos de este tipo ayuda a que la gente se siga concienciando. Es una lucha y todavía nos queda mucho para ser responsables con los animales", declaró a LA RAZÓN la actriz.

Mónica Cruz, una de las premiadas en los Celebrity Pets Awards Gtres

Luis Merlo, galardonado con el Premio Concienciación por por dar visibilidad a la adopción de perros mayores y con necesidades especiales, acudió al evento con su perro, acaparando todas las miradas a su llegada al photocall. Ambos derrocharon complicidad ante las cámaras y el intérprete no pudo disimular su emoción de poder compartir con su mascota esta experiencia. Junto a él, Máximo Huerta, otro celebrities galardonado. El escritor recibió el Premio Inseparables por su relación con Doña Leo, su inseparable perrita de 14 años. Su relación representa el amor y fidelidad entre humanos y mascotas.

Luis Merlo y su mascota durante la gala de los Celebrity Pets Awards Gtres

Junto a estos galardonados vips, también fueron distinguidos Emilio Suárez y Snoopy, que recibieron el Premio Hero por su labor en el Ejército de Tierra y su ejemplo de coraje y lealtad tras años de misiones de riesgo y una jubilación compartida; Pablo y Pipper, reconocidos con el Premio Travel Pet by JAECOO por promover el turismo pet friendly en España e inspirar viajes responsables con mascotas; Auziker, ganador del Premio Innovación por desarrollar dispositivos tecnológicos pioneros para el entrenamiento de perros detectores; y la Guardia Civil, la Policía Nacional y la UME, que recibieron el Premio Rescue por su trabajo conjunto en labores de rescate, especialmente durante la DANA en Valencia. También fueron premiados Juan Manuel Jimeno (@EcoJuanManuel) con el Premio Pet Influencer por utilizar el humor y la ternura para concienciar sobre adopción y cuidado responsable; Lidia y Cini, de la Fundación CANEM, recibieron el Premio Salud por la formación de perros de alerta médica, destacando la historia de Cini, capaz de anticipar crisis diabéticas y salvar vidas; y BabyAuto Pets fue distinguida con el Premio Seguridad Animal por su arnés de seguridad diseñado y testado en laboratorio para proteger a los perros durante los desplazamientos.

Otros asistentes a la cita

Además de los galardonados, numerosos rostros conocidos amantes del mundo animal apoyaron esta primera edición de los Celebrity Pets Awards. Verónica Gómez, Antonio Rossi, Ana Guerra o el Padre Ángel fueron algunos de los vips que asistieron a la gran tarde del mundo animal en Madrid.