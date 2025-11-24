De Belén Esteban a su prima Isa Pantoja: todas las fotos del primer cumpleaños de Alma, la hija de Anabel Pantoja

El 2025 de Anabel Pantoja, ya casi concluido, ha sido un auténtico vaivén emocional. El grave susto de salud de su hija, sus problemas judiciales, los rumores de distanciamiento con David, la supuesta mala relación entre él y su madre, las tensiones familiares o su reciente lesión son solo algunos de los obstáculos que ha tenido que sortear. Aun así, la sobrina de Isabel Pantoja ha conseguido cerrar el año de la mejor forma posible: con una sonrisa y rodeada de cariño al reunir a parte de los suyos y a sus amigos para celebrar el primer cumpleaños de su hija Alma.

El pasado domingo 23 de noviembre organizó una fiesta en Madrid. La influencer convocó a su círculo más cercano en una cafetería con zona para eventos privados y famosa por sus tartas de queso. La celebración comenzó al mediodía y reunió a algunos de sus amigos más queridos, como Belén Esteban y su marido Miguel, Madame de Rosa, Nagore Robles, Obando o Amor Romeira, entre otros, quienes han sido su principal sostén en estos meses turbulentos. Llamó la atención la ausencia de Susana Molina, pese a la estrecha amistad que mantiene con Anabel.

David Rodríguez en el cumpleaños de su hija Gtres

Anabel Pantoja sale del taxi con su hija Gtres

Merchi, madre de Anabel Pantoja, y Álvaro Cuenca, su compañero de baile en "Bailando con las estrellas" Gtres

Aun así, el cumpleaños de la pequeña se convirtió en un hervidero de rostros conocidos que llamó la atención de la prensa, agazapada en la puerta del local para no perder detalle de la celebración repleta de vips.

Belén Esteban y su marido Miguel Marcos en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Gtres

Nagore Robles en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Gtres

Madame de Rosa en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Gtres

Amor Romeira en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Gtres

Anabel y David llegaron los primeros, en taxi y acompañados de la pequeña. Él se encargó de bajar el equipaje y varias bolsas del maletero, junto con el carrito de bebé. Alma entró en brazos de su madre.

Poco después apareció la abuela, Merchi, junto a Álvaro Cuenca, compañero de Anabel en “Bailando con las estrellas”. Más adelante llegó una de las grandes sorpresas: la presencia de Isa Pantoja. La prima de Anabel acudió junto a su esposo, Asraf Beno, luciendo un abrigo de estampado leopardo. Se la vio muy sonriente tras su durísima entrevista en “De Viernes”, convirtiéndose en la única representante del clan Pantoja. Kiko Rivera, distanciado desde hace tiempo tanto de su prima como de su hermana, volvió a ser una de las grandes ausencias, al igual que Isabel Pantoja, cuyo paradero sigue siendo un misterio. La cantante ha iniciado una nueva etapa tras dejar Cantora y, en esta ocasión, no acompañó a su sobrina.

La fiesta por el primer aniversario de Alma se prolongó durante varias horas, con regalos, sorpresas y mucha emoción. Un respiro necesario para Anabel Pantoja y David Rodríguez, que han pasado por el año más feliz de su vida, pero también el más convulso.