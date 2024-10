Andreu Buenafuente se confiesa sobre sus excesos: “Es una adicción acojonante”

Escasas son las ocasiones en las que Andreu Buenafuentese sitúa al otro lado de la entrevista. Acostumbrado a ser el que realiza las preguntas, en esta ocasión le toca el turno de responder, al ser invitado al programa ‘L’Eclipsi’ de 3cat. Un espacio en el que se ha sentido cómodo para hablar abiertamente sobre la fama que le ha acompañado a lo largo de los años y cómo eso se ha traducido en dinero. Hablar de euros ha copado una parte de la entrevista, planteando el presentador cómo ha podido tener muchísimo y también pasar temporadas menos boyantes, pero que en realidad no le ha dado un gran valor nunca a lo económico. Pero quizá el punto donde más ha llamado la atención de las redes sociales es cuando el marido de Silvia Abrilha puesto sobre el tapete sus adicciones, especialmente una a la que se siente subyugado: “Ha podido conmigo”.

Uno de los puntos fuertes del presentador catalán es su naturalidad, lo que le ha ayudado a conectar con un público fiel que le sigue en todas sus aventuras televisivas. Esta no iba a ser menos, conociendo nuevos aspectos de su intimidad que no eran de dominio público, como su adicción al tabaco, el cual no niega que “lo tendríamos que ir dejando”. Aun así, no se ve capaz porque “tengo una relación de amor odio” con él, Así ha tratado de dejarlo en numerosas ocasiones, una con éxito durante un año. Obviamente fue un éxito algo vago, pues volvió al vicio: “Es que a mí me gusta bastante fumar. Sé que es incorrecto decirlo, sé que no es bueno, sé los problemas que tiene. El tabaco ha podido conmigo. Es una adicción acojonante. Solo hay una solución, la erradicación total. Si no fuma nadie, yo tampoco”, proponía.

Pero si ha dado mucho juego en redes sociales su confesión sobre el tabaco, también ha hecho ruido su “relación con el dinero”, que confiesa que “va y viene”. Andreu Buenafuente no les rinde demasiadas cuentas a sus ingresos, pues hace tiempo que dejó de ser una preocupación para él: “Solo te dan una cierta tranquilidad para darte algún capricho. Recuerdo, cuando tenía buenos ahorros que no los disfrutaba, un día me dijeron que ya no los tenía y me dije, bueno, me quedo igual, porque sigo currando”. Así tuvo que volver a empezar a amasar fortuna después de la crisis, pero obteniendo como premio una lección de vida: “Eso me hizo pensar que con lo que tuviéramos viviríamos bien”. Y no solo para él y los suyos, sino también para poder compartir y ayudar a los más necesitados, algo que realiza sin necesidad de darse publicidad en redes sociales como hacen muchos: “Creo que los que ganamos más estamos obligados a compartir y a ayudar a más gente. Yo lo veo moral y ético. Cuando te piden ayuda, la tienes que dar, he ayudado mucho que no publicito, pero me viene en la moral”.