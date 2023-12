Ángel Martín habla de su brote psicótico y las claves para “mantener la cordura”

Ángel Martín saltó a la fama por su particular sentido del humor y se metió en el bolsillo al público por sus ácidos comentarios. Pero también se ha ganado la simpatía de muchos por romper tabúes y poner en la mesa de debate también la importancia de la salud mental. Él mismo ha vivido momentos complicados, los cuales ha afrontado siempre con una sonrisa y muchas bromas, al menos sí de cara a la galería, pero a sus adentros se libraba una ardua batalla personal. Eso nunca es tan visible como creemos. Por eso ha narrado en el libro ‘Por si las voces vuelven’ cómo sufrió un brote psicótico que le mantuvo ingresado en un hospital durante dos semanas. Fue un revés para su vida, pero ha sabido sobreponerse a través de un gran trabajo de introspección y autoconocimiento. Algo que ha quedado reflejado en su nuevo libro ‘Detrás del ruido’.

En esta nueva aventura en las librerías, el presentador ha querido compartir su propia experiencia, abrirse con su público, pero también servirles de ayuda. Quizá, a través de poner sobre la mesa su caso y las herramientas que empleó para “mantener la cordura”, le puedan servir de ayuda a alguien. Sobre esto ha hablado con Susanna Griso en ‘Espejo Público’, ofreciendo su visión más optimista tras sufrir un episodio que cambió su vida para siempre. Lo recuerda como la etapa más oscura de su vida, aunque ahora se alegra de anunciar que “ya hace años que no me medico”. Entiende lo sucedido en 2017 como “una oportunidad” para el crecimiento personal, porque “si no hubiese pasado esto es muy probable que yo nunca me hubiese replanteado mi forma de ver la vida. Ahora me estoy convirtiendo en quien quiero ser”, aseguraba orgulloso del camino recorrido.

“El hecho de romperte y tener que empezar a reconstruirte desde cero, lo que quieres que haya en tu cabeza te permite poner orden y ser mucho más consciente”, reconoce el humorista, que quiere que todos podamos comprender la importancia de “estar detrás del ruido”, lo que supone “tratar de ponerte detrás de todo aquello que te impida pensar con claridad. Hoy en día, tenemos la cabeza llena de cosas: preocupaciones actuales, por el pasado, por cosas que ni sabes si pasarán… mucho jaleo que nos impide pensar con claridad acerca de qué es lo que queremos”, reconoce desde el plató de ‘Espejo Público’.

Ángel Martín Espejo Público

Sabe que no es una tarea sencilla, pero si se domina el éxito está asegurado, pues se consigue la paz ansiada: “Identificar qué ruido es real y cuál no es importante para ponerlos en segundo plano. Si todos nos pusiéramos detrás del ruido estaríamos construyendo de forma más consciente en relación a lo que queremos, entonces sería más fácil echar un cable al de enfrente”. Algo que predica, pero que también lleva a la práctica. Por ejemplo, cuando le invitan a un sarao, confiesa que “siempre me planteo si es una decisión inteligente y trato de que todo lo que hago y digo esté organizado en una línea inteligente, todo lo que no me lo parece lo descarto”.

Una reconstrucción personal en la que Ángel Martín ha tenido la suerte de contar con la ayuda de sus seres queridos. Reconoce que su familia y amigos “han sido fundamental en todo este proceso”, aunque no todos han estado a la altura de las circunstancias o de lo esperado. También “hay gente que desaparece porque no es capaz de gestionar ciertas cosas y es tan fácil como ser sincero y decir que necesitas distancia. Esto sirve para descubrir las uniones reales que tienes con la gente”, destaca, siempre positivo.