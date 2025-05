Angie Rigueiro: «Los que se separan se han elegido mal»

Lo mismo que ha dicho Pedro Piqueras de Sara Carbonero, que ser tan guapa ha condicionado cómo le percibe la gente, vale para Angie Rigueiro (Buenos Aires, 1988). La presentadora de Deportes de Antena 3 es mucho más que el impacto que produce en pantalla. Fruto de esos otros talentos, la vida le tiene haciendo malabares laborales, entre «El Chiringuito», las clases de Periodismo, el coaching o ejerciendo de psicóloga. También la abraza en la parte personal, con boda en menos de un mes con el financiero Nacho Cerrillo. Cuando encuentren las fotos de su enlace en las revistas, acuérdense de lo que cuenta aquí. La verán mejor.

Perdone que arranque así pero… ¿De verdad ha tenido tres despedidas de soltera?

Han sido cuatro. Tengo la suerte de mantener amigas del cole, de la universidad, de ahora, otra con mis hermanos, que ha sido muy especial… He organizado muchas y ahora me las han devuelto. Una fue un viaje a Dubái.

Enseguida seguimos con su boda. Antes, cuénteme cómo se organiza para dar clases en la universidad, hacer publicidad, presentar los deportes, el coaching…

Mi mayor secreto es mi organización pero sobre todo haber aprendido a decir que no a cosas y apostar por lo que quiero. Cuando decimos a todo que sí, te agotas. Tras estudiar Psicología hice un cambio muy grande y me dedico a dejar fuera el estrés y el pensamiento obsesivo. Soy disciplinada y no consumo redes sociales, solo genero contenido. Veo pocas series, leo y escucho pódcast. Soy la dueña de mi móvil, no él de mí.

Hace un año se graduó en Psicología y ahora ejerce como coach. ¿Qué les diría a los que desconfían o creen que hay mucho impostor en esta disciplina?

Yo estudié antes coaching. La Psicología sabía que me iba a dar una base sólida porque estudias anatomía, fisiología, hormonas… Te da unos conocimientos sobre el cerebro y el cuerpo que no te da el coaching, pero éste te da otras herramientas muy directas. Lo suyo es complementar los dos y pensar que todos pueden ayudar.

También enseña a hablar en público a altos directivos. ¿Alguna anécdota?

La mejor anécdota es que cuando llego con un alto directivo, la primera reacción de esas personas que tienen poder y algunos un ego complicado, es la de ponerme el cliché de «esta mujer qué me va a enseñar a mí». Yo lo que hago es centrarme en su mente, en su cerebro, intento localizar qué ocurre ahí para que su forma de comunicar mejore.

Ha escrito un libro, «Cómo conseguir tus metas». ¿Qué es para usted el perseguido «éxito» y en qué nos estamos equivocando?

Para mí, el éxito es tener coherencia con lo que quiero en la vida. Muchas personas creen que es el éxito profesional, pero para mí es estar en paz en todas las facetas. La coherencia para lo que tú quieres ser. Estar alineado con tu ser. Yo quiero ser madre y cuantos más niños me vengan mejor, pero eso no pasa si soy una presentadora de éxito. Si tu valor es la familia no puedes estar todo el día trabajando. Soy muy espiritual y creo que he venido al mundo a inspirar y a ayudar.

Empezó en Atresmedia con una beca y poco después hacía crónicas de Casa Real. Esta semana se han cumplido 21 años de la boda de los Reyes. ¿Cómo valora su papel en estos tiempos?

Creo que tenemos una Reina muy formada, que al igual que cuando era periodista, lo da todo donde está. Ha asumido su papel de formadora de la futura Reina y lo está haciendo muy bien. Tenemos una Corona sin grandes lujos y estoy orgullosa de nuestros Reyes.

Ha pasado de ser la que hace las crónicas a que su vida salga en las revistas. ¿Cómo se digiere eso?

(Risas) Muy bien y de forma natural, tú me conoces bien, cuento mi vida en verso porque creo que ayudo a personas, en lo bueno y lo malo. Cuando me separé o ahora que me caso, lo cuento. Es verdad que hay ciertas parcelas que no comparto, como a mi hijo, que nunca le expongo.

Que su boda salga en «¡Hola!», ¿también computa como meta cumplida?

Es la típica cosa que nunca te imaginas que va a pasar. Cuando estudiaba Periodismo me imaginaba escribiendo un libro o presentando, pero igual que conté cuando me separé pues ahora estoy feliz de contar mi boda. Y en «¡Hola!» me tratan genial.

Los estudios dicen que más de la mitad de los matrimonios se acabarán separando. ¿Qué claves puede dar como psicóloga para alargar el amor?

Hay un tema fundamental que es elegir bien, los que se separan se han elegido mal, lo han hecho desde la necesidad, desde el ego. Hay mucho divorcio porque la gente no sabe elegir a la pareja, hay que sentir química y luego sacar esa dopamina del amor y pensar que esa persona es un compañero de vida. Si la respuesta es sí, perfecto. Otras veces, la respuesta ha sido no, porque había chispa pero no era la persona. Cuando ya estás en el matrimonio, tiene que haber comunicación, que hay líneas que no vale la pena pasar, y también que cuando hay hijos, la mujer tiene que tener muy claro que el hombre tiene que seguir siendo marido.

¿Está en el mejor momento de su vida?

Ahora sí, porque encontrar el amor de mi vida, que es Nacho, es maravilloso. Nos ayudamos a crecer, somos familiares… También te digo que soy consciente de que he tenido malas épocas y ahora lo relativizo todo, porque las buenas también pasan.