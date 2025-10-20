Antonio Banderas abandona Valladolid tras la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski

Valladolid se ha convertido este fin de semana en el punto de reunión de la jet set internacional. Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, dio el "sí, quiero" a Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine ante más de 200 invitados. Entre los asistentes, numerosas estrellas de Hollywood como Dakota Johnson, hermana de la novia, o las hijas de Barack y Michelle Obama, Malia y Sasha.

El actor malagueño, durante el enlace, salió a atender a la Prensa allí presente en las inmediaciones de la Abadía. "Había venido aquí anteriormente y me gustó mucho. Cuando me dijo que se iba a casar, le enseñé fotos... Ha sido el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y la facilidad de alojar a 200 personas", explicó sobre el motivo por el que eligieron este emblemático lugar para la boda. Muy emocionado de que su hija se haya casado en España, Banderas confesó con emoción que "es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia".

Antonio Banderas abandona Valladolid en jet privado

Tras el enlace de su hija Stella y Alex Gruszynski, Antonio Banderas ha abandonado Valladolid en jet privado. "Estamos muy contentos", confesaba el actor antes de montarse al avión. Junto a él, parte de la familia del intérprete.

Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda Europa Press

Tras un fin de semana inolvidable, los invitados vuelve a sus lugares de origen, mientras que los recién casados ponen rumbo a su ansiada luna de miel, aunque se desconoce el destino elegido por la pareja. Tippi Hedren, Don Johnson, Demi Moore, Goldie Hawn y Pedro Almodóvar fueron algunos de los invitados a la boda.

Primera imagen de Stella del Carmen vestida de novia

El evento, totalmente blindado, contó con un gran dispositivo de seguridad. Durante el enlace, se prohibió la utilización de los teléfonos móviles y los invitados firmarán un contrato de confidencialidad. Aún así, la revista "People" filtró la primera imagen de Stella del Carmen vestida de novia. La hija de Banderas lució un vestido de corte sirena y encaje floral, ceñido y con hombros descubiertos.