Antonio Banderas, un padre emocionado ante la boda de su hija Stella del Carmen

Antonio Banderasha interpretado cientos de personajes a lo largo de su carrera, pero ninguno tan emotivo como el papel que asumirá el próximo 18 de octubre: el de padrino en la boda de su hija, Stella del Carmen. El actor malagueño, que ha conquistado Hollywood sin renunciar jamás a sus raíces andaluzas, se prepara para llevar del brazo a "la niña de sus ojos" hasta el altar, en lo que promete ser uno de los momentos más emocionantes de su vida.

En una entrevista exclusiva con ¡HOLA!, Banderas se muestra sincero y conmovido. "No hay mayor satisfacción para un padre que ver a su hija feliz y a punto de comenzar este nuevo y hermoso capítulo en su vida", confiesa. Y añade, con la serenidad de quien sabe disfrutar de los instantes que realmente importan: "Se mezclan los nervios lógicos de los preparativos con una inmensa ilusión".

Volcados en los preparativos

El enlace se celebrará en la majestuosa Abadía de Retuerta, un monasterio del siglo XII situado a orillas del Duero, en la provincia de Valladolid. Entre muros de piedra, bóvedas románicas y un paisaje de viñedos infinitos, Stella y su prometido, Alex Gruszynski, se darán el "sí, quiero" rodeados de familiares y amigos, en una ceremonia que promete conjugar la elegancia castellana con la calidez mediterránea de los Banderas.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutan de la Semana Santa de Málaga en compañía de Antonio Banderas GTRES

A pesar de haber puesto fin a su matrimonio hace ya una década, Antonio Banderas y Melanie Griffith mantienen una relación ejemplar. Unidos por el amor hacia su hija, ambos se han volcado en los preparativos del enlace, supervisando cada detalle con cariño y complicidad. "Mi mayor deseo, y el de su madre, es que este día sea perfecto, asegurándonos de que nuestros invitados disfruten al máximo de este día tan especial", asegura el actor a la revista.

La historia entre Stella y Alex es una de esas que parecen escritas para el cine: se conocen desde niños y, como recordaba Antonio el pasado verano, "Alex es casi de la familia". Un amor madurado en la amistad y la complicidad que ahora culmina en un escenario de ensueño.

Padre e hija comparten una conexión profunda. Stella, nacida y criada en Estados Unidos, ha sabido combinar su educación americana con las raíces españolas de su padre. "Es muy andaluza, muy de Málaga", decía Antonio con orgullo, recordando cómo ella y su prometido han disfrutado juntos de la Semana Santa malagueña en los últimos años.

Pero para su boda, la joven ha optado por el encanto sobrio y elegante de Castilla. En la Abadía de Retuerta, entre historia, vino y naturaleza, se celebrará una ceremonia que unirá dos mundos: el glamour de Hollywood y la esencia más auténtica de España.