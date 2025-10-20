Muere la influencer Stacey Hatfield después de dar a luz en casa: su marido comparte la despedida en redes

La influencer australiana Stacey Hatfield, conocida por promover un estilo de vida saludable, natural y libre de toxinas, ha fallecido a los 30 años tras una complicación “extremadamente rara” ocurrida después de dar a luz en su casa a su primer hijo, Axel. Su marido, Nathan Warnecke, confirmó la trágica noticia en redes sociales con un mensaje que ha conmovido a miles de personas en todo el mundo.

Según relató, Stacey dio a luz con éxito en su domicilio, cumpliendo su deseo de vivir una experiencia íntima y natural, pero poco después sufrió una complicación médica inesperada que resultó fatal. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida.

“El mundo es menos brillante sin ella”

Nathan y Stacey llevaban nueve años juntos y compartían una vida marcada por la calma, la naturaleza y la búsqueda del equilibrio. En su mensaje de despedida, él escribió: “Stacey fue la luz de mi vida y la razón por la que me levantaba cada mañana. El mundo es menos brillante sin ella”.

El pequeño Axel nació sano y se encuentra ahora al cuidado de su padre, que afronta la paternidad en solitario mientras intenta superar la pérdida de su esposa.

El adiós de una amiga: “Stacey está con ellos en cada sonrisa”

Una de las mejores amigas de Stacey publicó un emotivo texto en el perfil de Natural Spoonfuls, @naturalspoonfuls, el proyecto digital con el que la influencer compartía recetas, consejos de bienestar y un estilo de vida “low tox”. En su mensaje, rindió homenaje a su amiga y pidió apoyo para Nathan y el pequeño Axel:

“Tuve la suerte de caminar junto a Stacey en muchos de sus momentos más felices: cuando conoció a Nathan, cuando me contó que estaba embarazada y cuando la vi decir ‘sí quiero’. Ahora estoy aquí por Nathan y Axel. Stacey está con ellos, en cada abrazo, cada sonrisa, cada momento de amor.”

El texto, que rápidamente se volvió viral, acompañaba la creación de una campaña solidaria para ayudar económicamente al padre y al bebé en esta nueva etapa.

Una comunidad volcada en el apoyo

Amigos, familiares y seguidores han mostrado su apoyo a través de mensajes y donaciones. La campaña busca que Nathan disponga del tiempo y los recursos necesarios para cuidar a Axel y sobrellevar el duelo sin presiones económicas. “Queremos asegurarnos de que Nathan tenga el tiempo, el espacio y el apoyo necesarios para llorar, sanar y criar a su hijo con el cuidado con el que Stacey soñaba”, expresaron los impulsores de la iniciativa.

El gesto refleja la profunda huella que Stacey dejó en su entorno, una comunidad que se formó en torno a sus valores de gratitud, sencillez y conexión con la naturaleza.