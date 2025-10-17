Antonio Banderas y Melanie Griffith se reencuentran en España tras 12 años por la boda de su hija Stella

La cuenta atrás ha comenzado para una de las bodas más esperadas del año. Este sábado 18 de octubre, Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, dará el "sí, quiero" al financiero Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine, uno de los hoteles más exclusivos de Valladolid. La celebración reunirá a alrededor de 250 invitados, pero la atención mediática se centra en la presencia de sus padres, quienes no coincidían públicamente en España desde hace más de una década.

El reencuentro entre Banderas (65) y Griffith (68) evoca recuerdos de su historia de amor que comenzó en 1995 durante el rodaje de Two Much. Apenas un año después, en 1996, contrajeron matrimonio en Londres y dieron la bienvenida a Stella, su única hija en común. Durante 18 años, compartieron una residencia en Los Ángeles, pero solían pasar temporadas estivales en Marbella, donde se encontraba la finca La Gaviota, epicentro de su vida familiar española.

Subasta solidaria

Su última aparición pública juntos en España tuvo lugar en agosto de 2013, en la Gala Starlite de Marbella, un acto benéfico que recaudaba fondos para las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría. La pareja presidió la gala, subió al escenario, participó en la subasta solidaria e interactuó con rostros destacados como Alejandro Sanz, Marta Sánchez y Antonio Carmona, mostrando una complicidad que pocos esperaban tras su separación meses después.

A pesar del tiempo transcurrido, ambos han mantenido una relación cordial y cercana. En marzo de 2023, Banderas compartió en Instagram un encuentro familiar en Los Ángeles con Griffith y Stella durante los Premios Oscar, acompañado de una fotografía idílica. Cuatro años antes, coincidieron en la capital californiana con motivo del estreno de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Antonio Banderas en compañía de su exmujer Melanie Griffith y la hija de ambos, Stella del Carmen Instagram

El enlace en Valladolid promete ser un evento de lujo. Además de la seguridad y la exclusividad del hotel, la celebración contará con un concierto en directo de Chris Martin, lo que añade un toque musical de primer nivel al enlace familiar.

Mientras Antonio Banderas mantiene una relación estable con la empresaria Nicole Kimpel, Melanie Griffith no ha hecho pública ninguna pareja desde su separación. La boda de Stella, sin embargo, reunirá a la emblemática expareja y servirá como recordatorio de la historia que construyeron juntos, ahora unida por la complicidad y el cariño hacia su hija.

Entre nostalgia, música y familiares ilustres, Valladolid se prepara para ser testigo de un reencuentro histórico y de un enlace que promete brillar como uno de los grandes acontecimientos sociales del año.