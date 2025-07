El increíble cambio radical de Julia Janeiro ¡y no ha hecho más que empezar!

Julia Janeiro ha tenido una temporada de mucha repercusión mediática. Sus romances le situaban en un destacado lugar en el papel cuché, pero también su vínculo con sus padres, María José Campanario y Jesulín de Ubrique, servían de excusa para darle un destacado lugar. Aun así, ella ha optado por ocupar un discreto segundo lugar, tratando de pasar desapercibida lo máximo posible, aunque continúa dando sorpresas a sus fans a través de las redes sociales. Y es que no ha renunciado a su perfil público como influencer, siendo la belleza su ámbito.

Con más de 200.000 fieles en su perfil de Instagram, la influencer hace alarde de sus hitos profesionales como maquilladora, compartiendo sus creaciones y mejores trabajos. También presume de su propia belleza, la cual ha ido mutando a lo largo de los tiempos. No solo en sus facciones la hemos ido viendo madurar, sino también con inesperados cambios de looks que han ido perfilando su aspecto físico. Así ha ido ella experimentando hasta encontrarse cómoda en su propia piel, ahora abandonando su perpetua melena morena y confiando en el rubio.

Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique Gtres

Julia Janeiro luce ahora una rubia cabellera

La hija de la odontóloga y el torero está encantada con su nueva imagen. Ha decidido acudir a la peluquería para despedirse de su melena morena, aclarando sus crines hasta conseguir un rubio adecuado. Eso sí, parece que será solo el principio, pues su intención es ir aclarando más aún el tono hasta lograr un objetivo claro: lucir como la mismísima Pamela Anderson en la mítica serie de los noventa, ‘Los Vigilantes de la Playa’. Al menos eso es lo que la propia Julia Janeiro dice haberse propuesto en su último post, tras un arranque de renovación.

“¡Amigas! Me atacó de nuevo el renovarse o morir y, adivinen quién volvió a ser rubia de la peluquería”, confesaba la joven mostrando el resultado de su visita a su centro estético de confianza. Una vez más, luce rubia ante el mundo. Ya lo había probado en otras ocasiones a lo largo de su vida capilar, pero ahora está encantadísima con la idea de retomar el rubio. “Yo no pedí tener esta personalidad, pero la rubia que vive en mí ya tomó el control una vez más. Rubia no de fábrica, pero sí de espíritu”, anunciaba con desparpajo.

Pero Julia Janeiro no se conforma con verse unos tonos más claros cuando se mira en el espejo, pues está decidida a superarse a sí misma y rebajar aún más tonos a su cabello: “Tocará seguir aclarando hasta convertirse en Pamela Anderson, si no me quedo calva con tanto cambio. Y por supuesto hidratándome el pelo con los productos”, continúa la influencer para pasar a desvelar cuáles son sus mejores aliados en la tarea de mantener su pelo sano y cuidado tras el tratamiento de color. Está feliz por “volver a mi personalidad de rubia” y habrá que ver hasta qué punto es así, pues deja claro que el proceso acaba de comenzar.