Tamara Gorro, dos millones de seguidores y a toda vela: «Uso mi yate cuando no está alquilado»

No hay verano sin mar, ni famoso sin vacaciones en un barco. Pero no, pese a lo que pueda parecer, no todos disponen de un yate como el de Cristiano Ronaldo o el de Rafa Nadal, muchos de ellos tan solo los alquilan por semanas. Algo parecido es lo que hace la compañía Gestair con las horas muertas de los aviones privados, que descansan en el hangar vip del aeropuerto de Barajas. Por aire o por mar, muchos famosos han visto en este tipo de negocio un filón, como es el caso de la tertuliana, modelo e infuencer, con dos millones de seguidores en redes, Tamara Gorro, que atiende a LA RAZÓN para hablar de este negocio. Lleva un año trepidante en el que se ha encontrado consigo misma y ha renacido. Ha sacado un libro con Harper Collins («Ahora que vuelvo a vivir») en el que explica que estuvo a punto de quitarse la vida por una depresión. Después de esa catarsis, está centrada en disfrutar, dejar lo malo atrás (estuvo casada con del exfutbolista Ezequiel Garay) y disfrutar de sus dos hijos Shaila y Antonio, que adora.

Hace dos años, la empresaria invirtió en la compra de un yate llamado Gogga que alquila durante toda la temporada alta en aguas de Ibiza. La gestión la lleva una empresa externa, y ella se encarga en persona de que todo esté perfecto. «Yo no quería tener un barco en la puertecita para cuando a mí se me antojase dar una paseo, porque eso supone un dineral de gastos de mantenimiento. Yo lo que quería era un modelo de negocio que funcionara en verano porque el trabajo pega un bajón inevitable. A la televisión, al fin y al cabo, voy poquito a la semana y entonces, tenía que tener algo más en estos meses. El yate lo compré en modo inversión, para alquilarlo y disfrutarlo con mi familia y amigos cuando está libre. Se arrienda por días en la temporada alta, que aquí es de Semana Santa hasta octubre. Sale a diario, si las cosas van bien», detalla. Tamara está muy habituada a autogestionarse. Ella misma lo hace con sus dos millones de seguidores y se ocupa del marketing digital para su empresa Shanmi Media. De un tiempo a esta parte Ibiza se ha convertido en su segunda casa. Se ha comprado casa en la isla para pasar toda la temporada estival, y Gogga es el negocio perfecto para que los ingresos no bajen durante estos meses de sequía publicitaria.

Tamara Gorro y su negocio de alquiler de barcos Cedida

Gogga es un precioso yate con todo tipo de comodidades, tiene 9,78 metros de eslora, capacidad para once personas, baño con ducha interior, zona de solárium y de sombra con mobiliario exterior, cocina equipada, aire acondicionado, y equipamiento para deportes de agua como snorkel o paddle surf. Por el momento le está funcionando mejor que bien, y ella tiene clara la razón por la que es así: «El negocio es increíble, da beneficios, pero como todo en la vida hay que trabajar, es decir, esto evidentemente me lo gestiona una empresa que ellos pilotan mucho, que tienen muchos contactos… pero luego yo estoy constantemente pendiente, trayendo clientes, atendiéndolos… hoy por ejemplo he venido, que son clientes pues muy potentes, unos alemanes, entonces vengo a ver qué les falta, que no les falta, la bebida, que el barco esté perfecto, el capitán perfecto, alquilo mi barco a gente conocida también, gente muy conocida que quieren evitar a la prensa, y bueno, pues hay que cuidarlos, porque el barco es del boca a boca, esa es la mejor publicidad del mundo», explica.

Lo que podría llevar a pensar en que su intención fuera ampliar el negocio, pero nada más lejos de la realidad: «Date cuenta de que los barcos son un negocio, bastante potente, pero no me voy a meter en el terreno de barcos. Tengo también mis inversiones que hago con el tema de la inmobiliaria, y esto es como de verano ¿sabes? Nada más, de hecho, los barcos tienen fecha de caducidad, hay que ser también muy inteligente. Es decir, lo explotas, porque un barco que se usa para «chartear» tiene muchas más horas de uso y a los dos o tres años debes venderlo antes de que se estropee para que no baje su precio. Lo sacas al mercado y coges otro. Hay que estar muy pendiente de tu propio patrimonio para rentabilizarlo».

Sus hijos y el negocio flotante

Y además de rentabilizarlo, lo disfruta: «Eso es un valor que yo a mis hijos siempre les inculco, o sea, yo no quiero que ellos vean que tenemos un barco, no, no tenemos un barco, hay un barco, el que se alquila. Si algún día queda libre, claro, yo como madre evidentemente miro la agenda y digo, ‘vale, este día no está alquilado’ pues lo reservo porque sé que ellos quieren. Pero, ojo, no todos los días ni todas las semanas. Pero sí, disfrutan y disfrutamos mucho juntos cuando salimos en el barco», reconoce feliz, pues el negocio le ha salido redondo.

Sus otras aventuras empresariales

La gestión y el alquiler del Gogga no es la primera incursión empresaria de Tamara, ella comenzó a invertir muy poco después de empezar su carrera en redes. Desde 2011 cuenta con Onírico Play S.L, una entidad que primero se llamó Esmara y que le pertenecía solo a ella. Luego, se incorporó a la mercantil su exmarido Ezequiel Garay. Llegaron a abrir dos restaurantes en Móstoles bajo el nombre de «Somos 1». Esta misma entidad es a través de la cual gestiona los ingresos del alquiler de su yate. No se actualizan las cuentas desde 2021, momento en el que su activo era de 171.000 euros. Shanmi Media S.L es su productora, agencia de marketing digital y en la que vuelca su día a día. Aquí, han revertido los beneficios de sus colaboraciones con BMW, Repsol o Mahou, entre otras marcas.