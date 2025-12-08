Pinocho, el supuesto hermano de Anabel Pantoja, advierte a Isabel Pantoja: "Dentro de poco nos veremos en los juzgados"

La figura de Luis Vicente Rico, conocido popularmente como Pinocho, vuelve a situarse en el centro de ese universo mediático que rodea a la familia Pantoja. Tras la muerte de Bernardo Pantoja, su presencia junto a Junko se ha consolidado no solo como un apoyo emocional constante, sino también como parte de una historia personal que él está decidido a llevar hasta el final en los tribunales. Su objetivo, que se reconozca legalmente su filiación con Bernardo y, en consecuencia, su vínculo directo con Anabel Pantoja, marca buena parte de su vida reciente. Esa combinación de duelo, lealtad y litigios define los días en los que se mueve ahora, entre recuerdos íntimos y pasos firmes hacia una resolución judicial.

En este nuevo aniversario de la muerte de Bernardo, Luis Vicente relata que lo han recordado sin grandes artificios, desde la cotidianidad que comparte con Junko. “Estuvimos cenando y como bueno, como cenamos normalmente Junko y yo, quedamos mucho y nada, estuvimos recordando a Bernardo que en paz descanse”, explica, dejando ver que su relación con ella va mucho más allá de los focos. No se trata de gestos de cara a la galería, sino de una compañía real, frecuente y tejida en lo cotidiano.

Pinocho subraya además que no piensa dejar sola a Junko en un momento tan sensible. “Con Junko siempre, siempre. La ayudo en todo lo que haga falta y ya te digo, Junko y yo somos uña y carne”. Sus palabras dejan claro que, mientras avanza su batalla por demostrar su identidad, él sigue volcado en acompañarla y sostenerla ante la oleada de atención pública que, inevitablemente, rodea a todo lo que tenga apellido Pantoja.

Sin embargo, cuando la conversación roza territorios espinosos, como la situación del piso de Isabel Pantoja donde actualmente vive Junko, prefiere no abrir puertas a la controversia. “Ese es un tema que no voy a entrar, ¿vale? Si no te importa”, responde, marcando con claridad los límites de lo que está dispuesto a comentar.

Sobre su proceso judicial, sí reconoce que los avances existen, aunque sin aportar detalles que puedan comprometer el procedimiento. “Dentro de poco nos veremos en los juzgados (...) No te puedo decir nada, lo siento, de verdad. Pero bueno, dentro de poco, seguramente más pronto que tarde, nos veremos saliendo de los juzgados”, añade, dejando entrever que se aproxima un capítulo relevante para la causa. Todo sigue su curso, “poquito a poco se va haciendo las cosas”.

En cuanto a Anabel, y pese al evidente conflicto que ambos mantienen en los tribunales, Luis Vicente evita avivar tensiones y opta por un mensaje inesperadamente conciliador. Preguntado sobre si ha existido algún contacto reciente, se limita a responder: “Siempre. Yo siempre le deseo lo mejor. Una cosa no quita la otra”. Con ello deja claro que, aunque la Justicia tenga la última palabra sobre su vínculo familiar, en lo personal prefiere mantenerse en un tono respetuoso, sin caer en hostilidades públicas.

Así transita Pinocho este momento de su vida: con la mirada puesta en el recuerdo de Bernardo, la mano tendida a Junko y los pasos, cada vez más firmes, dirigidos hacia unos juzgados donde espera que finalmente se reconozca su verdad.